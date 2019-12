🔴 London Bridge : Le terroriste Usman Khan [Al-Qaïda] a été abattu par la police de Londres

En France, on n’est pas mieux, Hollande avait armé et financé les terroristes du Front Al-Nosra et de l’armée syrienne libre, branches armées d’Al-Qaïda en Syrie, le président Macron était présent à l’Elysée!

Le terroriste au couteau du pont de Londres qui a poignardé deux personnes était en liberté conditionnelle pour avoir planifié l’attentat à la bombe à la Bourse de Londres.

Usman Khan, 28 ans, était l’un des neuf membres d’un groupe terroriste inspiré par Al-Qaïda qui a comploté pour faire sauter « le London Stock Exchange » de la Bourse de Londres et construire un camp d’entraînement terroriste à l’étranger.

Il a été emprisonné pour une peine minimale de huit ans en 2012, mais il a été remis en liberté conditionnelle anticipée. Il vivait dans la région de Staffordshire et était sous surveillance avec un bracelet électronique à la cheville.

Khan brandissait deux couteaux de cuisine de 20 cm – l’un attaché à sa main – et portait une fausse ceinture explosive lorsqu’il a poignardé deux personnes à mort et blessé trois autres, dont un enfant, juste avant 14 heures vendredi, heure locale, dans le centre de Londres.

Il a été intercepté par des personnes qui se trouvaient là , à l’aide d’un bâton, une défense de narval et d’un extincteur comme armes impromptues.

Khan a été abattu par la police, qui se trouvait sur les lieux cinq minutes plus tard.

C’était la deuxième fois en deux ans que le pont de Londres était visé.

L’un des survivants était dans un état critique, tandis qu’un autre était stable et qu’un troisième était hospitalisé avec des blessures moins graves.

Les identités de ceux qui sont morts, un homme et une femme, n’ont pas encore été révélées.

Three men take Usman Khan down – with a fire extinguisher and a Narwhal tusk

Le chef de la police antiterroriste britannique, le commissaire adjoint Neil Basu, a confirmé l’identité de l’agresseur dans une déclaration publiée samedi à 13 heures.

« Un suspect masculin a été abattu par des officiers armés [unité spéciale de la police] et je peux confirmer qu’il est mort sur les lieux », a déclaré le commissaire adjoint Basu.

« Nous sommes maintenant en mesure de confirmer l’identité du suspect, Usman Khan [10.03.1991], 28 ans, qui résidait dans le Staffordshire. »

La police effectue des perquisitions à une adresse dans le Staffordshire.

Un groupe d’au moins six hommes a été vu en train de désarmer le terroriste armé d’un couteau sur le pont de Londres.

Un homme à l’intérieur du Fishmongers’ Hall, un lieu de conférence situé à l’extrémité nord du pont de Londres, a saisi une défense de narval d’une hauteur de cinq mètres et l’a utilisée pour combattre le terroriste.

L’homme n’a pas été identifié. La défense peut être vue dans les images dramatiques de l’incident.

L’un des héros a été identifié comme étant Thomas Gray, 24 ans, qui conduisait près de la scène.

« J’ai essayé de lui taper sur la main aussi fort que possible pour libérer le couteau », a déclaré M. Gray à ITV News.

London Bridge Terror: Thomas Gray is one of the brave members of the public who apprehended the attacker.

He claims the suspect was armed with more than one weapon as he stabbed people around the busy central London area.



