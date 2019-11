Russie : Levée des couleurs pour le nouveau sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky

S’approchant des côtes américaines dans un silence parfaitement parfaite, le sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky pourrait détruire le Pentagone en moins de cinq minutes

La marine russe adopte le nouveau sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky

Cérémonie de lever du drapeau aux chantiers navals de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg. Le sous-marin a déjà effectué une série d’essais.

Le nouveau sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky [Petropavlovsk-Kamtchatski] a été accepté dans la Marine. Il s’agit d’un sous-marin diesel-électrique du projet 636.3 Varshavyanka [Varchavianka]. La cérémonie solennelle du lever du drapeau Andreyevsky a eu lieu au chantier naval de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg. Il s’agit du premier d’une série de sous-marins en construction pour la flotte du Pacifique.

Plus tôt, il a été rapporté que l’équipage du « Petropavlovsk-Kamchatsky » a passé un cours complet de maîtrise des systèmes, d’unités et de systèmes d’armes du navire sur la base de l’un des principaux centres de formation de la Marine. Lors de l’entraînement, des complexes de simulateurs modernes ont été utilisés pendant la formation, ce qui a permis de préparer le personnel : à la fois des unités de combat individuelles pour effectuer des missions pour lesquelles elles sont destinées et des équipages de combat navals pour mener des combats sous-marins et utiliser des armes de missiles de haute précision.

Le sous-marin Petropavlovsk-Kamchatsky a été lancé en juillet 2017 et mis à l’eau en mars 2019. Le nouveau sous-marin a passé avec succès les essais en mer et les tests d’état dans la zone de la flotte baltique, confirmant toutes les caractéristiques de conception : secret, manœuvrabilité et équipement doté d’armes de haute précision.

Le projet de sous-marin Varshavyanka [Varchavianka] a été lancé dans les années 1970. Ce nom est lié au fait que des variantes d’exportation de sous-marins devaient être vendues aux pays du Pacte de Varsovie.

Les «Varshavyanka» sont armés de torpilles, de mines et de missiles de croisière capables de toucher des cibles au sol et aériennes à une distance maximale de 1 500 kilomètres. Ce sont ces sous-marins qui ont frappé les terroristes en Syrie en 2015.

tvzvezda.ru

fr.sputniknews.com

meretmarine.com

Adaptation Yandexfr

Ces sous-marins modernisés, électriques, les plus silencieux au monde, leurs systèmes de lancement universels 3S14 du Kalibr conviennent également pour tirer des missiles supersoniques Oniks et les futurs missiles hypersoniques Zircon [Tsirkon]. Des experts militaires américains disent, ses sous-marins pourraient s’approcher des côtes américaines dans un silence parfaitement parfaite, à la première seconde de l’apocalypse de la 3ème guerre mondiale, écoutant des chansons de l’ère soviétique et surtout le Rock Man Elvis Presley, leurs missiles Zircon, vitesse de 11 000 km/h, lancés par un sous-marin ne prendrait que cinq minutes pour atteindre et détruire le Pentagone. By Yandexfr. stern.de

