La police militaire russe continue ses patrouilles dans le nord-est de la Syrie avec l’appui de l’aviation russe

30 bombardements de l’aviation russe ont été enregistrés au cours de la dernière journée

HMEIMIM, Syrie, 23 novembre, Interfax – La police militaire russe et l’aviation militaire ont poursuivi leurs missions de patrouille dans le nord et le nord-est de la Syrie vendredi, a déclaré le chef du Centre russe pour la réconciliation des camps opposés en Syrie, le général de division Yury Borenkov.

« L’aviation de l’armée russe a effectué des patrouilles aériennes sur la route Kuweires – Kobane – Metras – hauteur 509 – Kweires, » a déclaré Borenkov.

« Les unités de la police militaire russe ont poursuivi leurs patrouilles le long de la route Arada-Kabirah – Qaramaniya dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, la route Ain Issa – Shwihan dans le gouvernorat de Raqqa et les routes Ajami – Manbij et Ajami – Karakozaq dans celui d’Alep, a-t-il ajouté.

Toutefois, les unités armées illégales continuent de violer le cessez-le-feu dans la zone de désescalade d’Idlib, a dit M. Borenkov.

« Un total de 30 bombardements ont été enregistrés au cours de la dernière journée. Des terroristes d’unités armées illégales ont attaqué les localités de la population d’Alep, Sabiqiyah, Kaddarah, Binyamin et Makanis al-Dwairi dans le gouvernorat d’Alep, Kuhbaniya, Kermel, Kalaz-Tahtania, Saraf, Nakhshebah, et Mamukhiya dans le gouvernorat de Latakia, el-Haruka et al-Jayed dans le gouvernorat de Hama, Sukkoriya, Sidhi-Ali, Um al Rjim, Ajaz, al-Fhail, Nikha, Luaibda, Qefrarya et Sharjah dans celui de Idlib, » a-t-il déclaré.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

