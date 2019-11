La Russie est prête à vendre l’avion de combat Sukhoi Su-35 à la Turquie

Le Su-35 dispose d’une technologie de 5ème génération

DUBAI, 17 novembre, Interfax – La Russie est prête à vendre l’avion de combat polyvalent Sukhoi Su-35 à la Turquie si cette dernière est intéressée, a déclaré le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique FSMTC, Dmitry Chougaïev.

« La Russie est prête à envisager la livraison de chasseurs Su-35 en Turquie si la partie turque s’intéresse à ce produit militaire », a déclaré M. Chougaïev aux journalistes du salon aéronautique de Dubaï dimanche.

La Russie avait exposé le Su-35 à des spécialistes turcs lors d’un meeting aérien à Istanbul, a déclaré l’United Aircraft Corporation UAC en septembre.

Le Su-35 est assemblé à l’usine d’avions de Gagarin Komsomolsk-on-Amur, une filiale de Sukhoi, sur le territoire de Khabarovsk.

Le Su-35 a été développé par le bureau d’études Sukhoi. Il s’agit d’un avion de combat multirôles supermaneuverable hautement perfectionné de la génération 4++. Le Su-35 dispose d’une technologie de 5ème génération assurant sa supériorité sur les avions de même classe.

Les caractéristiques particulières du Su-35 comprennent une nouvelle avionique numérique intégrant les systèmes embarqués, une nouvelle station radar dotée d’un réseau phasé adaptatif capable de détecter et d’intercepter simultanément un plus grand nombre de cibles aériennes à une plus grande distance, et de nouveaux moteurs dotés de capacités accrues de poussée et de vecteur poussée.

interfax.com

Adaptation Yandexfr