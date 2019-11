🔴 Acte 53, 17 Novembre : Il y a un an, Paris brûlait, c’était la révolution des Gilets Jaunes

Une dame en colère, scandalisée, demande à tous de descendre dans la rue

By Melissa Bell

Le mouvement Gilets jaunes surgit de nulle part pour assommer la France. Un an plus tard, il est à la recherche désespérée d’une direction

Paris, CNN – A bien des égards, il est difficile de croire que le mouvement des gilets jaunes de France, ou gilets jaunes, n’a qu’un an. Au cours de cette période, elle a conduit à un paquet d’aide de 10 milliards d’euros [11,05 milliards de dollars] pour les plus pauvres, à un changement des lois et des tactiques policières, a coûté des milliards d’euros à l’économie française et a forcé un président français dont la plate-forme électorale était de ne jamais reculer devant la protestation, à faire exactement cela.

Pourtant, dimanche sera le premier anniversaire d’une révolte populaire réussie qui semblait venir de nulle part, pour disparaître à nouveau, mais pas avant d’avoir atteint nombre de ses objectifs initiaux et d’avoir inspiré d’autres mouvements sans leader ailleurs.

Par un samedi après-midi ensoleillé, il y a un an, plus de 250 000 personnes ont répondu aux appels des médias sociaux et sont descendues dans les rues de France vêtues des gilets jaunes que la loi française oblige les automobilistes à garder dans le coffre de leur voiture en cas de panne. L’étincelle de leur colère : une hausse de la taxe sur les carburants annoncée par le gouvernement au nom de la lutte contre le changement climatique.

Inconnus et invisibles

Pour les plus démunis, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts en dehors des grandes villes de France, la taxe ressemblait à un nouvel assaut d’une élite déconnectée, non seulement sur leurs portefeuilles déjà tendus mais aussi sur leur dignité.

Certains ont parlé des nobles préoccupations des riches au sujet de la primauté de la fin du monde sur les craintes existentielles immédiates des plus pauvres à la fin du mois. D’autres craignaient que l’argent de l’augmentation d’impôt aille au gouvernement plutôt qu’à l’environnement. Tous s’entendaient pour dire que c’était tout simplement de l’argent qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer.

Comme l’explique Samy Shalaby, un des premiers activistes des Gilets Jaunes : « Le problème de cette taxe, c’est que lorsque vous vivez en banlieue, lorsque vous vivez à la campagne et que vous devez vous rendre au travail à une heure de chez vous, vous avez besoin de carburant pour mettre votre voiture, et c’est très cher pour ces gens, moins cher pour les citoyens des grandes villes car il existe des transports publics – mais pas à la campagne et non dans les banlieues ».

Se sentant inaudibles et invisibles – leurs luttes quotidiennes absentes des interminables débats politiques qui constituent une grande partie de la télévision française – les gilets jaunes sont descendus dans la rue avec colère mais aussi dans un climat de solidarité et d’optimisme rare. C’était là un mouvement – avec son symbole à haute visibilité – qui allait enfin les faire sortir de l’ombre, eux et leurs luttes quotidiennes.

Cet éthos résonne encore pour Franck Barrenho, le manifestant de Gilet Jaunes. « Je suis si fière d’être un gilet jaune. Longue vie à la lutte des gilets jaunes et nous allons changer le monde tous ensemble », dit-il.

Aux barrages routiers qu’ils ont érigés après ce premier grand samedi, il y avait un esprit communautaire combiné à un sens de l’objectif que beaucoup de gens ont dit ressentir pour la première fois. Ici, ils se sont enfin sentis vus et compris – leurs luttes sont maintenant au centre de l’attention politique et leur routine quotidienne est liée à quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux-mêmes. Comme au début de toute révolution, c’est ce sentiment initial de ne plus se sentir seul qui les a poussés à continuer, semaine après semaine, même lorsque l’hiver s’installe.

L’optimisme se transforme en rage

Assez rapidement, l’optimisme initial du mouvement s’est transformé en colère. Début décembre, Paris brûlait. Et chaque semaine, la police luttait pour contenir la violence de certains des éléments les plus radicaux. Tirés à la fois de l’extrême gauche et de l’extrême droite, beaucoup d’entre eux semblaient tout aussi déterminés à ne pas changer de politique qu’à renverser le système lui-même. Samedi, les protestations contre les chants antisémites ont été entendues, les journalistes ont été brutalement pris pour cible et les symboles de la richesse – des banques aux voitures de luxe – ont été violemment vandalisés.

Dans les premières semaines de la manifestation, la police semblait débordée. Les nombreuses concessions du gouvernement – de la suppression de l’impôt initial à un paquet de 10 milliards d’euros de hausses salariales et d’allégements fiscaux pour les plus pauvres – n’ont fait qu’approfondir le mouvement dans sa détermination et élargir la portée de ses revendications, qui vont de la suppression de l’impôt à la nécessité de régler le coût élevé de la vie et de s’attaquer aux inégalités générales.

Semaine après semaine, la manifestation est également devenue beaucoup plus personnelle, avec des chants et des pancartes dirigés contre le président Emmanuel Macron lui-même. Début janvier et après tant de concessions de la part du gouvernement, les manifestants vous disaient que rien de moins que sa démission ne les ferait rentrer chez eux. Comme l’explique Samy Shalaby, « ces gens avaient besoin de pouvoir d’achat pour avoir de l’essence dans leur voiture, c’est pourquoi la manifestation a commencé. Mais après cela, les gens ont voulu faire plus qu’une seule taxe, ils ont voulu changer la démocratie, la fiscalité, tout le modèle économique… ils ont voulu changer toute la politique de l’Etat. »

L’homme du peuple

C’est ainsi que le président français s’est mis à les courtiser. Embarquant pour une tournée en France et une sorte de séance nationale de thérapie de groupe, il a tenu, pendant plusieurs semaines, une série de marathons avec des fonctionnaires locaux et des citoyens ordinaires, pour entendre leurs doléances de première main. L’exercice leur a permis de se défouler et d’être vus, les manches retroussées et son comportement déterminé, fermement du côté du peuple. Pour un président accusé presque dès son élection, et en partie à cause de sa réforme anticipée de l’impôt sur la fortune en France, d’être « le président des riches », l’exercice lui a permis d’essayer d’apparaître plus homme du peuple qu’il ne l’était naturellement.

Mais bien plus que le dialogue, c’est finalement une nouvelle législation anti-émeute controversée et des tactiques policières plus sévères qui ont permis d’abord de contenir la violence, et peu à peu, le mouvement a perdu son élan.

Au printemps, la violence devient de plus en plus sporadique et, semaine après semaine, le nombre de personnes dans les rues de France diminue. Lentement les Champs Élysées ont commencé à rester ouvertes, les touristes sont revenus et pendant un certain temps des villes comme Paris semblent avoir deux réalités différentes qui se jouent l’une à côté de l’autre dans ses rues, jusqu’à ce que, lentement, la vie redevienne normale et les gilets jaunes semblent disparaître.

Qu’est-ce qui a été réalisé ?

Un an plus tard, le coût pour l’économie est difficile à mesurer. Le gouvernement estime que les entreprises ont perdu 850 millions d’euros de recettes par rapport à l’année précédente, tandis que le coût pour l’Etat – réparation des infrastructures endommagées et financement des heures supplémentaires de la police – est estimé à 297 millions d’euros. Le coût humain s’élève, selon le ministère de l’Intérieur, à 2 400 manifestants, 1 800 policiers blessés et 11 personnes tuées, principalement dans des accidents de la circulation. Les organisateurs des gilets jaunes disent que 24 personnes ont perdu un oeil.

Compte tenu de ces coûts, il est difficile de dire ce qui a été réalisé par le mouvement, en particulier parmi les gilets jaunes eux-mêmes. Samy Shalaby fait partie des pessimistes du mouvement.

« Ce n’était pas un mouvement réussi, nous n’avons rien accompli, le gouvernement ne nous a rien donné, seulement l’application de la loi et la violence dans les rues. Rien d’autre. La seule chose positive qui en est ressortie, c’est peut-être la solidarité entre les gens, plus de communication entre eux et plus d’information pour comprendre ce qui se passe dans le monde, et dans la nation. »

Un an plus tard, les gilets jaunes espèrent revenir. Encouragés par la montée en puissance de mouvements sans leader, dirigés par les médias sociaux ailleurs, et agacés par la réforme controversée des pensions de Macron, les gilets jaunes ont appelé à une manifestation de masse au cours du week-end. Ce sera un test important pour eux, notamment en ce qui concerne cette solidarité. Mais si un récent sondage – réalisé avant l’anniversaire de ce week-end – a montré que si 55% des Français soutiennent les gilets jaunes, plus de six sur dix ne veulent pas que les manifestations hebdomadaires recommencent.

Et comme le défi n’est plus l’avenir de Macron, mais la pérennité du mouvement, la question qui se pose aux gilets jaunes ce week-end sera la même que tous les samedis de l’année dernière : combien de Gilets Jaunes peuvent-ils sortir dans la rue cette fois ?

edition.cnn.com

Adaptation Yandexfr

Melissa Bell, CNN, Paris

Melissa Bell est une correspondante du réseau CNN basé au bureau parisien.

📽️ POLICE = BLACK BLOCS #Paris : 2 black blocs protégés par les CRS 😱 M #Castaner Pourquoi tes policiers sont déguisés en CASSEURS? BFM attention si tu vois des casseurs ne dis rien ce sont juste des flics ! #giletsjaunes #Acte53 #Macron #France #yellowvests #1anDeColere pic.twitter.com/vNhLCiJQwm — Le Général 💎 (@leGneral2) November 16, 2019

France : Gaz lacrymogène déployé contre les gilets jaunes à l’approche du premier anniversaire

Les manifestants Gilets Jaunes sont descendus dans les rues de Paris samedi, où ils ont rencontré la police anti-émeute et les gaz lacrymogènes alors que le mouvement approche d’une année de manifestations hebdomadaires anti-gouvernementales, dimanche.

Les manifestants jettent des objets sur la police et d’être engloutis par les gaz lacrymogènes. D’autres manifestants sont en train de renverser une voiture et de casser des structures sur la route. Plus tard, des pompiers ont été déployés pour éteindre les flammes dans les rues.

Les manifestations des Gilets Jaunes ont débuté le 17 novembre 2018 et ont été déclenchées par une hausse du prix du carburant, mais se sont rapidement répandues dans toute la France et sont devenues une expression générale d’insatisfaction à l’égard du statu quo. Ruptly

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom