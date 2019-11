Le président Assad fustige les pays de l’UE qui apportent leur soutien aux terroristes en Syrie

Immigration : Le terrorisme qui a touché la France et le Royaume-Uni, ainsi que d’autres pays, ils ont été frappé car certains de ses migrants sont des extrémistes et des terroristes – Président Assad

Un des facteurs de la guerre en Syrie, les extrémistes « Les frères musulmans » ont commencé à s’infiltrer, ont commencé à diriger les manifestations en criant « Allah Akbar » – Président Assad

a #marchecontrelislamophobie Attention en France, ly ressemble beaucoup… [Aux Frères Musulmans]

La Grande Interview : Bachar el-Assad

Au cours d’une interview exclusive pour RT, le président syrien a critiqué l’UE pour sa peur des migrants alors qu’elle soutient, selon lui, «les terroristes en Syrie». Il lui reproche de se ranger derrière Erdogan par crainte de flux de réfugiés. RT France

Syrie : Assad accuse les États-Unis de « soutenir le terrorisme »

Le président syrien Bachar al-Assad a accusé les Etats-Unis de « soutenir le terrorisme » lors d’une interview exclusive avec la RT à Damas, diffusée lundi.

Dans sa première interview depuis plus d’un an, Assad a déclaré qu’il était nécessaire d’exprimer sa position en tant que « l’opinion publique dans le monde, et en particulier en Occident, a changé ces dernières années ».

« Les responsables ont dit tant de mensonges sur ce qui se passe dans la région, au Moyen-Orient, en Syrie, au Yémen. Ils savent que c’était un mensonge, » dit Assad.

Il a déclaré que les intérêts de la Syrie étaient différents de ceux des États-Unis. Assad a souligné que si la Syrie « tue des terroristes afin de protéger les civils, sans laisser ces civils innocents sous la domination des terroristes et tués par des terroristes », les États-Unis font avancer le processus politique qu’ils « n’ont pas réussi à faire passer les manifestations d’abord, et le terrorisme ensuite ».

M. Assad a déclaré qu’Al-Qaïda était « un mandataire » contre les gouvernements syrien, russe et iranien, car même parmi les membres de l’organisation bénévole White Helmets [Casques Blancs], qui bénéficie du soutien du gouvernement britannique, ainsi que du financement du président américain sont « les mêmes visages ».

Le même Casque blanc était un combattant d’Al-Qaïda et « celui qui a décapité ou coupé la tête, et l’un d’eux mangeait le cœur d’un soldat », a déclaré le président syrien. Ruptly

