📹 Des hélicoptères russes armés patrouillent dans le nord-est de la Syrie

MOSCOU, 13 novembre, Interfax – Les hélicoptères de transport militaire russes Mil Mi-8 et Mi-35 armés de roquettes non guidées [des missiles antichars Kornet] patrouillent à la frontière syro-turque, selon un reportage diffusé mercredi sur la chaîne de télévision Zvezda du ministère de la Défense.

La vidéo montre des hélicoptères transportant des troupes russes, qui surveillent la situation et sont prêts à utiliser leurs armes, mitrailleuses et fusils, si nécessaire.

Les hélicoptères survolent à basse altitude des localités peuplées, des routes et le désert.

Selon Zvezda, les hélicoptères Mi-35 et Mi-8 de l’aviation de l’armée russe ont protégé la cinquième patrouille conjointe russo-turque dans le nord-est de la Syrie ce mardi.

« Les hélicoptères des forces aérospatiales russes effectuent leur mission de combat dans toute la zone de 30 kilomètres établie par la Russie et la Turquie et convenue avec les forces kurdes « , a déclaré Zvezda.

Des hélicoptères russes auraient élargi la zone de patrouille dans le nord-est de la Syrie, comme on l’a signalé plus tôt mercredi.

« Nous effectuons des missions de patrouille aérienne dans le nord de la Syrie et nous accompagnons des convois de camions humanitaires et des convois de la police militaire », a déclaré à la presse Ivan Petrov, navigateur du Mi-8.

Un porte-parole des forces aérospatiales russes a déclaré la semaine dernière que l’armée russe avait décidé d’impliquer quotidiennement des hélicoptères de l’armée de l’air dans des missions de patrouille dans le nord de la Syrie.

Les missions de patrouille dans le nord de la Syrie sont autorisées par le mémorandum signé par les présidents russe et turc à Sotchi en octobre.

Comme indiqué précédemment, le contingent russe en Syrie exploite des hélicoptères d’attaque Kamov Ka-52 Alligator et Mil Mi-28N Night Hunter et des hélicoptères de transport militaire Mil Mi-8 et Mi-35.

