📹 Russie : Des avions d’attaque Sukhoi Su-25SM dans les montagnes du Caucase

Octobre 2015, les forces russes VKS avaient déployé 12 Su-25 en Syrie

Entraînement des avions d’attaque Su-25 pour l’engagement de cibles au sol avec des missiles aériens dans le district militaire sud

Les avions d’attaque Su-25 du district militaire sud, ayant vaincu le système de défense aérienne de l’ennemi conventionnel, a frappé des cibles au sol avec des missiles aériens et des canons dans le Caucase du Nord. L’entraînement avec les équipages de conduite a eu lieu dans le cadre de l’une des 20 activités d’entraînement au combat prévues cette année.

En plus des principales missions de vol, les pilotes ont également amélioré leurs compétences de pilotage en montagne, y compris dans des conditions météorologiques difficiles, jour et nuit, à différentes altitudes.

Sukhoï Su-25

En 2019, les équipages des Su-25SM ont participé à plus de 20 exercices différents et effectué environ 1 500 sorties à l’aide d’armes classiques, au cours desquelles ils ont détruit la flotte d’avions de combat, les installations de défense aérienne, les bases et les grands dépôts de carburant, ainsi que les bases et les effectifs de l’ennemi classique.

Des exercices ont été menés dans les républiques du Caucase du Nord, à Rostov, dans les régions de Volgograd, à Krasnodar et à Stavropol.

Au total, depuis le début de cette année, chaque pilote militaire du régiment d’aviation a effectué environ 150 vols d’entraînement au combat, ayant passé plus de 100 heures dans les airs. Environ 40 heures de raids ont été effectuées dans des conditions météorologiques difficiles, en montagne comme la nuit. tvzvezda.ru

Le Su-25 est un bombardier d’attaque au sol, de soutien aérien rapproché et d’attaque antichar. SM, une version modernisée du Su-25, le cockpit, muni d’un affichage tête haute, est protégé par un blindage en titane. Il possède plusieurs systèmes de guerre électronique installés à l’intérieur de l’avion, un transpondeur IFF, ainsi que des récepteurs passifs d’alerte radar installés dans le cône de queue et aux extrémités d’aile [qui préviennent le pilote qu’un radar ennemi est en train d’illuminer l’avion].

