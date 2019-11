Bonjour Président Trump, Facebook bloque Jacques jusqu’au 9 décembre 2019, franchement, c’est un abus de pouvoir

En cause, un article de l’auteur Romina McGuinness sur les gilets jaunes, « Acte 52 : Macron perd le contrôle? 11 000 policiers blessés et 25 MORTS dans l’année de la colère des Gilets Jaunes »

Chef Trump, Chef Poutine et Chef Xi, on envoie des missiles, OK, Jacques! 😅😂🤣

Il a un nom « DICTATURE »

Franchement, Facebook, c’est un abus de pouvoir caractérisé, pourquoi, c’est à moi de supporter tout cela, qu’ils lavent leur linge sale entre eux!

Vous ne pouvez temporairement plus publier dans des groupes que vous ne gérez pas et les rejoindre jusqu’à 9 décembre, 20:11.

Sur un article de l’auteur Romina McGuinness accusant le président Macron envers les Gilets Jaunes, Facebook censure!

Un article sur le président Macron précisant ces faits et gestes qui ne sont pas en sa faveur, évidemment, ces proches, de Rothschild, Facebook, google, Twitter… censureront, on dirait qu’ils ont crée un secte comme la Scientologie, on dirait bien vu la la proportion dans quoi ils sont impliqués!

