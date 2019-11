🇺🇸🇷🇺 Trump dit qu’il est en train de peser l’invitation de Poutine à la parade de Russie

WASHINGTON, AP – Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il pesait une invitation du président russe Vladimir Poutine [POO’-tihn] à assister au défilé du 9 mai à Moscou.

M. Trump a dit aux journalistes qu’il apprécie l’invitation de Poutine, mais le défilé tombe « en plein milieu de la saison politique », alors il n’est pas sûr qu’il puisse y arriver.

Il a ajouté : « J’adorerais y aller si je le pouvais. »

L’événement commémore la victoire alliée de mai 1945 sur l’Allemagne nazie. La Russie utilise le défilé annuel pour montrer sa puissance militaire.

Selon M. Trump, l’événement, qui marquera l’année prochaine le 75e anniversaire de la victoire des Alliés, est « une très grande affaire ».

apnews.com

Adaptation Yandexfr

‘I would love to go if I could’: President Donald Trump says about attending Russia’s Victory Day events after he was extended an invitation https://t.co/klgJkmxiY3 pic.twitter.com/tVXLxlGSpH

— Reuters (@Reuters) November 9, 2019