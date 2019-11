RAND corporation révèle que le plus grand danger pour les Etats-Unis est les Forces armées de la fédération de Russie

Pour Poutine de Russia Forces, «Si tu veux la paix, prépare la guerre» [Si vis pacem, para bellum]

By Sputnik

Un groupe de réflexion américain révèle les avantages des forces armées russes

En juin, le groupe de réflexion RAND Corporation [Recherche et développement] a déclaré que le plus grand danger pour les Etats-Unis et leurs alliés de la part des forces armées russes est la possibilité d’une guerre terrestre majeure.

Selon un rapport du centre de recherche américain RAND corporation, les forces armées russes disposent d’énormes capacités pour déployer rapidement des forces terrestres et des défenses aériennes et lancer des frappes nucléaires et non nucléaires à des portées stratégiques.

Le rapport indique que dans le cadre de la modernisation de ses forces armées, le pays a créé des remparts bien protégés dans un certain nombre d’endroits, en particulier en Crimée, dans la région de Kaliningrad et dans les îles Kouriles. Le document note que ces positions peuvent absorber le premier coup en cas de conflit militaire impliquant la Russie, permettant une formation militaire de représailles à l’intérieur du pays, ainsi que d’être utilisées par Moscou pour « menacer ses voisins ».

En octobre, Richard Hooker, chercheur principal à la Jamestown Foundation [USA], a publié un rapport selon lequel un conflit militaire potentiel entre la Russie et les pays de l’OTAN dans les pays baltes entraînerait principalement la perte de la région de Kaliningrad.

Jeffrey Harrigan, commandant de l’armée de l’air américaine en Europe, a déclaré en septembre que le Pentagone avait un plan pour percer la défense aérienne multicouche de la région de Kaliningrad.

sputniknews.com

Adaptation Yandexfr

#Poutine – Votre principale priorité est le développement des forces armées russes. Nous avons l’intention de renforcer notre capacité de défense et de déployer des armes hypersoniques, laser et autres armes de pointe qu’aucun autre pays ne possède https://t.co/2WTYxgjezC #Russie — Intropa Jacques (@IntropaJacques) November 8, 2019

«Si tu veux la paix, prépare la guerre» Si vis pacem, para bellum

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom