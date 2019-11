🔴 Le président Macron accuse tout le monde, l’OTAN ne sert à rien, Trump de tourner le dos à l’Europe, la Russie et la Turquie de régime autoritaire

Les élections municipales approchent, le président Macron fait son show pour rameuter les moutons, s’il ne se réveille pas à temps, la France ira droit dans le mur, « Les gilets jaunes, immigration, islam, la réforme des retraites, les chômeurs en grève… »

By The Economist

Emmanuel Macron avertit l’Europe : L’OTAN est en train de devenir une organisation en état de mort cérébrale

L’Amérique tourne le dos au projet européen. Il est temps de se réveiller, dit le président français à The Economist.

EMMANUEL MACRON, le président français, a averti les pays européens qu’ils ne peuvent plus compter sur l’Amérique pour défendre les alliés de l’OTAN. « Ce que nous vivons actuellement, c’est la mort cérébrale de l’OTAN « , déclare M. Macron dans un entretien direct avec The Economist. L’Europe se trouve « au bord d’un précipice », dit-il, et doit commencer à se considérer stratégiquement comme une puissance géopolitique, sans quoi nous « ne serons plus maîtres de notre destin ».

Au cours de l’entretien d’une heure, qui s’est déroulé le 21 octobre dans son bureau décoré de dorures au Palais de l’Elysée à Paris, le président affirme qu’il est grand temps que l’Europe se « réveille ». On lui a demandé s’il croyait à l’efficacité de l’Article Cinq, à l’idée que si un membre de l’OTAN était attaqué, tous viendraient à son secours, ce qui, selon de nombreux analystes, sous-tend l’effet dissuasif de l’Alliance. « Je ne sais pas, » répond-il, « mais que signifiera l’article 5 demain ? »

L’OTAN, dit M. Macron, « ne fonctionne que si le garant de dernier recours fonctionne comme tel. Je dirais que nous devrions réévaluer la réalité de l’OTAN à la lumière de l’engagement des États-Unis. » Et l’Amérique, selon lui, montre des signes de »Â tourner le dos « , comme elle l’a démontré de façon frappante avec son retrait inattendu de troupes du nord-est de la Syrie le mois dernier, abandonnant ses alliés kurdes.

Avec le président Donald Trump, l’Europe a pour la première fois affaire à un président américain qui « ne partage pas notre idée du projet européen », déclare M. Macron. C’est ce qui se produit lorsque l’Europe est confrontée à la montée en puissance de la Chine et à la tournure autoritaire des régimes en Russie et en Turquie. En outre, l’Europe est affaiblie de l’intérieur par Brexit et l’instabilité politique.

Ce mélange toxique était « impensable il y a cinq ans », affirme M. Macron. « Si nous ne nous réveillons pas (…), il y a un risque considérable qu’à long terme, nous disparaissions géopolitiquement, ou du moins que nous ne soyons plus maîtres de notre destin. J’y crois profondément. »

L’activité diplomatique énergique et récente de M. Macron a suscité beaucoup d’intérêt à l’étranger et presque autant de critiques. Il a été accusé d’agir unilatéralement [en bloquant l’élargissement de l’UE dans les Balkans occidentaux] et de manière excessive [en essayant d’organiser des pourparlers directs entre les États-Unis et l’Iran]. Au cours de l’entretien, le président est toutefois confiant, mais décontracté, assis en manches de chemise sur le canapé en cuir noir qu’il a installé dans le salon doré fleuri, où travaillait Charles de Gaulle.

Le président français repousse ses détracteurs, par exemple en affirmant qu’il est « absurde » d’ouvrir l’UE à de nouveaux membres avant de réformer les procédures d’adhésion, tout en ajoutant qu’il est prêt à reconsidérer si de telles conditions sont remplies.

Le message sous-jacent de M. Macron est que l’Europe doit commencer à penser et à agir non seulement comme un groupement économique, dont le projet principal est l’expansion du marché, mais comme une puissance stratégique. Cela devrait commencer par le rétablissement de la « souveraineté militaire » et la reprise du dialogue avec la Russie malgré les soupçons de la Pologne et d’autres pays qui étaient autrefois sous domination soviétique. Ne pas le faire, dit M. Macron, serait une « énorme erreur ».

economist.com

Adaptation Yandexfr

Lire aussi…

Responsable de la couverture [7 novembre]: «Un continent en péril»

Briefing [7 novembre]: Un président en mission

Transcription: Emmanuel Macron dans ses propres mots

Podcast du renseignement: « Il a parlé de l’Europe en termes presque apocalytiques »-interview de Macron

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom