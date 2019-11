Kremlin, Russie : Le président Poutine félicite les Camarades officiers et procureurs

Votre principale priorité est le développement des forces armées russes. Nous avons l’intention de renforcer notre capacité de défense et de déployer des armes hypersoniques, laser et autres armes de pointe qu’aucun autre pays ne possède – Vladimir Poutine

Kremlin

Présentation des officiers nommés à des postes de commandement supérieurs

Une cérémonie de présentation des officiers et des procureurs nommés à des postes de commandement supérieurs et ayant reçu des titres et grades militaires et supérieurs [spéciaux] a eu lieu au Palais du Grand Kremlin.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Camarades officiers,

Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie traditionnelle au Kremlin et de vous féliciter personnellement d’avoir obtenu des titres et grades militaires et spéciaux de rang supérieur et d’avoir été nommé à des postes de commandement supérieurs.

Chaque décision a été prise dans le respect de vos qualités professionnelles et commerciales. C’est aussi un signe de reconnaissance des résultats que vous avez obtenus dans l’accomplissement de missions critiques pour l’État. Je n’ai aucun doute que vous assumerez le fardeau professionnel accru du mieux que vous le pourrez.

La tâche principale des personnes en uniforme est de protéger de manière fiable la Russie et nos concitoyens contre les menaces extérieures et intérieures, d’anticiper clairement les risques et les défis potentiels et d’améliorer leur performance de manière progressive et cohérente.

Votre principale priorité est le développement des forces armées russes. Notre armée et notre marine ont fait la preuve de leur grande disponibilité, mais nous avons l’intention de renforcer notre capacité de défense et de déployer des armes hypersoniques, laser et autres armes de pointe qu’aucun autre pays ne possède.

Cependant, ce n’est pas une raison pour menacer qui que ce soit. Au contraire, nous sommes prêts à faire de notre mieux pour promouvoir le processus de désarmement à l’aide de ces armes nouvelles, qui ont été créées exclusivement pour garantir notre sécurité face à des menaces croissantes pour notre pays.

Il est essentiel d’améliorer les normes professionnelles de notre personnel et leur formation intensive au combat. J’aimerais vous rappeler que le nombre d’exercices militaires a augmenté de 25% au cours de la dernière année. Nous devons continuer à améliorer les normes professionnelles de nos soldats et de nos officiers et à renforcer leur discipline et leur moral, qui sont à la base de la capacité de combat de nos forces armées.

Camarades officiers,

L’importance des services spéciaux et des forces de l’ordre dans la sécurité intégrée de la Russie ne cesse de croître.

Je dois noter qu’au cours des neuf derniers mois de l’année, les agents du FSB ont empêché 39 attaques terroristes. De bons résultats ont également été obtenus dans d’autres domaines de leur travail, notamment dans la lutte contre les services de renseignement étrangers.

Le Service russe du renseignement extérieur effectue une analyse systématique et approfondie de la situation mondiale et des menaces mondiales et régionales – leurs rapports sous-tendent les décisions stratégiques.

Le public évalue généralement l’efficacité de l’ensemble du système national d’application de la loi en fonction du niveau de formation et de la qualité du travail de la police et des autres services du ministère de l’Intérieur. La direction du ministère doit donc constamment améliorer ses indicateurs de rendement clés et s’efforcer de renforcer la confiance du public à leur égard.

La Garde nationale est responsable du maintien de l’ordre public lors de grands événements, du contrôle des armes et de la protection de l’infrastructure. Elle doit agir de manière précise et coordonnée dans ces domaines et dans d’autres.

Les autorités de poursuite pénale assument également une grande partie du travail. Premièrement, ils supervisent l’application des lois dans les domaines du travail, social et environnemental, ainsi que dans nos actions conjointes visant à améliorer le climat des affaires. Les procureurs se concentrent également sur la vérification de la légalité du mouvement des allocations gouvernementales pour les commandes de défense de l’État dans l’industrie de la défense.

Le succès de la lutte contre la corruption et la criminalité dépend directement du professionnalisme du personnel de la commission d’enquête. Votre tâche consiste à vous conformer aux normes d’enquête les plus élevées.

Le service de la Garde fédérale russe est très efficace. Je dois saluer l’excellente formation et la discipline dont a fait preuve le personnel de l’FSO lors du Sommet Russie-Afrique.

Les équipes de secours russes travaillent avec beaucoup d’efficacité et de dévouement.

Le travail fiable et stable de la gouvernance étatique et militaire dépend directement de la compétence des employés de la Direction principale des programmes spéciaux.

Le Service pénitentiaire fédéral est chargé de veiller au respect de la loi dans les établissements pénitentiaires, y compris la sélection rigoureuse du personnel et l’amélioration de la qualité de la formation.

Camarades officiers,

Le rôle de l’état-major de commandement supérieur est extrêmement important pour l’accomplissement de ces tâches. Je compte sur votre énergie, votre responsabilité, votre professionnalisme et votre détermination.

Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans votre service, ainsi que tout le meilleur à vous et à vos familles.

Je vous remercie.

Vladimir Poutine : Camarades officiers,

Encore une fois, je vous félicite sincèrement pour cette étape importante de votre carrière.

Je vous souhaite le meilleur.

Bonne chance.

