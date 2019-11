🇪🇬🇷🇺 Egypte – Russie : Exercice de défense antiaérienne dans le désert africain

La Russie et l’Egypte ont effectué des tirs de combat

Près du Caire , les unités conjointes de défense antiaérienne de la Russie et de l’Egypte ont effectué des tirs de combat à partir de différents systèmes de défense aérienne sur des drones pour la première fois.

Pour la première fois dans l’histoire moderne, les unités conjointes de défense aérienne de la Russie et de l’Egypte ont effectué des tirs de combat et des lancements de différents systèmes de missiles antiaériens lors d’un exercice international près du Caire.

Les divisions communes des systèmes de missiles anti-aériens Buk-M2E et Tor-M2E ont intercepté et abattu un véhicule aérien sans pilote ennemi à l’approche de l’aérodrome. À son tour, les unités conjointes des systèmes « Igla-S » ont détruit l’hélicoptère « de l’ennemi », et les calculs combinés des installations autopropulsées antiaériennes « Shilka-M4 » ont détruit l’équipement légèrement blindé et la force vivante de l’ennemi conventionnel.

Les manœuvres ont été surveillées par le chef de la défense aérienne des Forces armées de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Alexandre Leonov, et le commandant de la défense aérienne des forces armées égyptiennes, le lieutenant-général Ali Fahmi.

« L’exercice a impliqué plusieurs systèmes de missiles antiaériens « Pechora-2 », « Buk-M2 », « Tor-M2 », ZSU-23 – 4 « Shilka » de la production russe en version exportée et les systèmes portatifs « Igla-S »,-a déclaré le lieutenant-général Alexander Leonov.

Le groupement conjoint de défense aérienne de la Russie et de l’Egypte a repoussé l’attaque aérienne des drones de combat dans les conditions difficiles du désert africain.

Il convient de noter que toutes les armes et équipements militaires impliqués dans l’entraînement international de la production russe.

L’exercice conjoint des forces antiaériennes russes et égyptiennes « Flèche de l’Amitié-2019 » a lieu pour la première fois et se déroule sur le continent africain du 26 octobre au 7 novembre.

L’exercice conjoint se tiendra conformément au plan d’activités internationales du Ministère russe de la Défense pour 2019 et vise à renforcer et à développer la coopération militaire des deux pays.

Plus de 100 militaires de la Région militaire Sud des Forces Armées de la Fédération de Russie participent aux exercices.

fr.mil.ru  fr.mil.ru

tvzvezda.ru

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom