L’arrivée des tireurs d’élite russes est en train de transformer la guerre en Libye

Moscou s’enfonce de plus en plus dans une guerre de drones armés en Libye, envahi de migrants et infesté de terroristes

Des tireurs d’élite, des missiles et des avions de guerre russes tentent de faire pencher la balance le la guerre en Libye

TRIPOLI, Libye – Les blessés de l’hôpital de campagne Aziziya, au sud de Tripoli, arrivaient avec des blessures béantes et des membres brisés, victimes des tirs d’artillerie désordonnés qui ont défini les batailles entre milices libyennes. Mais maintenant, les médecins disent qu’ils voient quelque chose de nouveau : des trous étroits dans une tête ou un torse laissés par des balles qui tuent instantanément et ne sortent jamais du corps.

C’est le travail, disent les combattants libyens, de mercenaires russes, y compris de tireurs d’élite. L’absence de blessure de sortie est une signature des munitions utilisées par les mêmes mercenaires russes ailleurs.

Les tireurs d’élite font partie des quelques 200 combattants russes qui sont arrivés en Libye au cours des six dernières semaines, dans le cadre d’une vaste campagne menée par le Kremlin pour réaffirmer son influence au Moyen-Orient et en Afrique.

Après quatre années de soutien financier et tactique en coulisse pour un futur homme fort libyen, la Russie s’emploie maintenant beaucoup plus directement à façonner l’issue de la guerre civile qui a ravagé la Libye. Il a introduit des avions Sukhoi perfectionnés, des frappes de missiles coordonnées et des pièces d’artillerie guidées avec précision, ainsi que des tireurs d’élite – le même livre de stratégie qui a fait de Moscou un faiseur de rois dans la guerre civile syrienne.

« C’est exactement la même chose que la Syrie », a déclaré Fathi Bashagha, ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union provisoire de la capitale, Tripoli.

Quel que soit son effet sur l’issue du conflit, l’intervention russe a déjà donné à Moscou un droit de veto de facto sur toute résolution du conflit.

Les Russes sont intervenus au nom du chef de l’ANL [Armée nationale libyenne], Le maréchal Khalifa Hafter, qui est basé dans l’est de la Libye et est également soutenu par les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite et, parfois, la France [Macron a réaffirmé le soutien de la France au chef du gouvernement libyen d’union nationale GNA] [GNA]. Ses partisans l’ont considéré comme leur meilleur espoir de freiner l’influence de l’islam politique, de sévir contre les terroristes et de rétablir un ordre autoritaire.

M. Hafter est en guerre depuis plus de cinq ans avec une coalition de milices de l’ouest de la Libye qui soutiennent les autorités à Tripoli. Le gouvernement de Tripoli a été mis en place par les Nations Unies en 2015 et est officiellement soutenu par les États-Unis et d’autres puissances occidentales. Mais dans la pratique, la Turquie est son seul mécène.

La nouvelle intervention de mercenaires russes privés, étroitement liés au Kremlin, n’est qu’un des parallèles avec la guerre civile syrienne.

Les tireurs d’élite russes appartiennent au groupe Wagner, la société privée liée au Kremlin qui a également dirigé l’intervention de la Russie en Syrie, selon trois hauts responsables libyens et cinq diplomates occidentaux qui suivent de près la guerre.

Dans les deux conflits, des puissances régionales rivales arment les clients locaux. Et, comme en Syrie, les partenaires locaux qui s’étaient associés aux Etats-Unis pour combattre l’Etat islamique se plaignent aujourd’hui d’abandon et de trahison.

Les Nations Unies, qui ont essayé et échoué à négocier la paix dans les deux pays, ont vu leur embargo de huit ans sur les armes imposé à la Libye devenir « une blague cynique », comme l’a récemment déclaré l’envoyé spécial des Nations Unies.

Pourtant, d’une certaine façon, les enjeux en Libye sont plus élevés.

Plus de trois fois la taille du Texas, la Libye contrôle de vastes réserves de pétrole, pompant 1,3 million de barils par jour malgré le conflit actuel. Sa longue côte méditerranéenne, à seulement 480 km de l’Italie, a été un point de départ pour des dizaines de milliers de migrants vers l’Europe.

Et les frontières ouvertes autour des déserts libyens ont servi de refuge aux extrémistes d’Afrique du Nord et d’ailleurs.

Le conflit est devenu une combinaison bipolaire du primitif et du futuriste. La Turquie et les Émirats ont fait de la Libye la première guerre menée principalement par des flottes de drones armés qui s’affrontent. L’ONU estime qu’au cours des six derniers mois, les deux parties ont effectué plus de 900 missions de drones.

Mais sur le terrain, la guerre se déroule entre des milices avec moins de 400 combattants généralement engagés des deux côtés à tout moment. Les combats se déroulent presque exclusivement dans une poignée de quartiers déserts de la périphérie sud de Tripoli, tandis que dans des quartiers situés à quelques kilomètres de là, les rues sont encombrées de circulation civile et les bars à expresso se bousculent au milieu de tas d’ordures non récupérées.

« Il y a un écart énorme entre les combats au sol des Libyens et la technologie de pointe des puissances étrangères qui s’en mêlent », a déclaré Emad Badi, un chercheur libyen de l’Institut du Moyen-Orient qui a visité le front en juillet. « C’est comme si c’était des mondes différents. »

Lors d’une récente visite du quartier de première ligne d’Ain Zara, un officier de la milice Tripoli, Muhammad el-Delawi, a distribué des piles d’argent aux combattants en T-shirts ou en uniformes de camouflage mal assortis, certains en chaussures de tennis ou en sandales, d’autres seulement pieds nus. L’épave tordue d’une ambulance frappée par un missile drone était là sur le bord de la route.

L’arrivée des tireurs d’élite russes est déjà en train de transformer la guerre, a dit M. el-Delawi, relatant la mort de neuf de ses combattants la veille, dont l’un a reçu une balle dans l’œil.

« La balle était aussi longue qu’un doigt », a-t-il dit.

Un responsable européen de la sécurité a déclaré que l’absence de blessures de sortie, une marque de munitions à pointe creuse, correspond aux blessures infligées par des tireurs d’élite russes dans l’est de l’Ukraine.

Début avril, le conflit s’était largement apaisé et le secrétaire général des Nations Unies, António Gutteres, était arrivé à Tripoli pour tenter de conclure un accord de paix. Mais le lendemain, M. Hafter a lancé une attaque surprise contre la capitale, relançant la guerre civile.

Les responsables du gouvernement de Tripoli affirment que la Russie fait maintenant venir plus de mercenaires d’ici une semaine.

« Il est très clair que la Russie se lance à fond dans ce conflit », a déclaré le général Osama al-Juwaili, commandant en chef des forces alignées avec le gouvernement de Tripoli. Il s’est plaint que l’Ouest ne faisait rien pour protéger ce gouvernement des puissances étrangères déterminées à pousser M. Hafter au pouvoir.

« Pourquoi toute cette douleur ? », dit-il d’un ton sardonique. « Arrêtez tout de suite et assignez-nous le type qui nous gouvernera. »

La Russie était auparavant restée à l’arrière-plan tandis que les Émirats arabes unis et l’Égypte prenaient les rôles principaux dans le soutien militaire de M. Hafter. Mais en septembre, son assaut sur Tripoli semble avoir calé et la Russie semble avoir vu une opportunité.

Étant donné le caractère amateur des combats au sol, selon certains diplomates, l’arrivée de 200 professionnels russes pourrait avoir un impact démesuré.

Un porte-parole des forces armées de M. Hafter n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Après s’être effondrée dans des cités-États en conflit après le renversement du dictateur libyen de longue date, le colonel Mouammar Mouammar El Kaddafi , en 2011, la Libye est moins un État fonctionnel qu’un vaste et gonflé masse salariale publique. Les citoyens et les villes ne sont unis que par une dépendance partagée à l’égard des recettes pétrolières qui transitent par la banque nationale de Tripoli pour rejoindre une main-d’œuvre gouvernementale largement gonflée. Certains de ces salaires finissent par payer des combattants de toutes les parties à la guerre.

Le contrôle de la banque centrale et des revenus pétroliers a fait de Tripoli le grand prix de la guerre.

M. Hafter, 75 ans, était un ancien général de l’armée sous le commandement du colonel el Kadhafi qui a fait défection et a vécu en Virginie du Nord comme client de la CIA pendant plus d’une décennie. De retour en Libye en 2011, il a cherché à jouer un rôle de premier plan dans le soulèvement, mais n’y est pas parvenu.

Il y a cinq ans, il a juré de gouverner la Libye en tant que nouvel homme fort militaire, mais ses progrès se sont arrêtés. Son succès limité dépendait fortement de ses bailleurs de fonds régionaux et, jusqu’à présent, la Russie semblait avoir couvert ses paris.

Le Kremlin a maintenu des contacts avec les autorités de Tripoli ainsi qu’avec d’anciens responsables d’El Kadhafi, même si son soutien à M. Hafter a été vital et croissant.

La Russie a imprimé des millions de dollars de billets de banque libyens et les a envoyés à M. Hafter. En 2015, la Russie avait établi une base dans l’ouest de l’Égypte pour aider à fournir un soutien technique et à réparer l’équipement, selon les diplomates occidentaux. L’année dernière, la Russie avait également envoyé au moins une poignée de conseillers militaires aux forces de M. Hafter à Benghazi.

En novembre dernier, M. Hafter a été filmé à une table à Moscou en compagnie du ministre russe de la Défense et du chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, le proche allié du président russe, Vladimir Poutine. M. Prigozhin est inculpé aux États-Unis pour avoir participé à la « ferme des trolls » sur Internet qui visait à influencer l’élection présidentielle de 2016.

Comme en Syrie, l’escalade russe en Libye a suscité des plaintes d’anciens alliés américains selon lesquelles Washington les aurait abandonnés.

Même s’il appuie officiellement le gouvernement reconnu par les Nations Unies, les États-Unis se sont largement désengagés et le président Trump a semblé appuyer M. Hafter. M. Trump a appelé M. Hafter quelques jours après avoir commencé son attaque contre Tripoli pour applaudir son « rôle dans la lutte contre le terrorisme « .

Aujourd’hui, les forces de M. Hafter mènent des frappes aériennes contre des milices de l’ouest de la Libye qui avaient auparavant travaillé en étroite collaboration avec les forces militaires américaines pour expulser une branche de l’État islamique de son bastion dans la ville de Surt.

« Nous avons combattu avec vous à Surt et maintenant nous sommes pris pour cible 10 fois par jour par Hafter », a déclaré le général Muhammad Haddad, maintenant commandant des forces de Tripoli, aux responsables américains.

Lorsque M. Hafter a commencé son assault sur Tripoli en avril, son plus grand avantage était l’utilisation de drones armés : Les Émirats arabes unis ont fourni des drones Wing Loong de fabrication chinoise, achetés pour 2 millions de dollars chacun.

Le général al-Juwaili a blâmé les frappes de drones pour près des deux tiers des pertes parmi les forces gouvernementales de Tripoli. Les responsables de l’ONU estiment que plus de 1 100 personnes sont mortes au cours des combats, mais disent que le nombre réel est probablement plus du double.

« Au début, nous étions terrifiés », a dit M. el-Delawi, l’officier de la milice soutenue par Tripoli à Ain Zara. « Nous venons d’entendre un bruit effrayant et nous ne savions pas quoi faire. »

Depuis lors, a-t-il dit, les combattants ont appris à écouter le bruit du ronronnement et à se cacher à mesure que les drones approchaient. On dit que les forces de M. Hafter ne peuvent faire voler que trois drones à la fois, et que chaque drone tire un maximum de huit missiles. Chacun d’entre eux doit ensuite disparaître pour se recharger, ce qui permet aux combattants de regagner le terrain perdu.

Réalisant que les drones ciblent des sources de chaleur, les combattants ont aussi appris à se cacher plus efficacement, notamment en s’abstenant de fumer.

« Le drone peut voir un combattant fumer une cigarette à l’intérieur d’une voiture », a expliqué M. el-Delawi.

En mai, le gouvernement Tripoli a commencé à acheter des drones à la Turquie : Le Bayraktar TB2 s’est vendu 5 millions de dollars chacun et est fabriqué par l’entreprise familiale du gendre du président Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar.

« Les Turcs nous ont sauvés juste à temps », a déclaré M. Bushagha, ministre de l’Intérieur du gouvernement de Tripoli.

Les drones turcs ont aidé les forces de Tripoli à reprendre la ville stratégique de Gheryan en juin, et depuis lors, les lignes de bataille ont à peine bougé.

La prise de Tripoli pourrait nécessiter beaucoup plus de soutien de la part des Russes que de quelques centaines de mercenaires, étant donné la nature sanglante des combats urbains, bloc par bloc. Mais en soutenant M. Hafter, les diplomates ont déclaré que Moscou a déjà revendiqué un rôle majeur dans toutes les négociations sur l’avenir de la Libye.

Dans une interview, l’envoyé des Nations Unies, Ghassan Salame, a déclaré que les Libyens pourraient aplanir leurs divergences si les puissances étrangères cessaient d’armer les factions rivales. Il a organisé une conférence à Berlin plus tard cette année pour tenter de mettre fin à cette ingérence.

« Sinon, cela pourrait durer une éternité comme un conflit de faible intensité, comme un feu qui ne s’éteint pas, a-t-il dit, ou même s’intensifier, avec un doublement par les forces internationales qui interviennent, si elles croient pouvoir y mettre un terme pour leur propre avantage.

nytimes.com

Adaptation Yandexfr

Michael Schwirtz a contribué au reportage depuis New York.

David D. Kirkpatrick est un correspondant international basé au bureau de Londres. Il était auparavant chef du bureau du Caire, correspondant à Washington et correspondant national basé à New York. @ddknyt

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom