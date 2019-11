📹 Attaque d’un poste frontière au Tadjikistan, 15 terroristes de Daesh ont été tués

Dans la nuit du 6 novembre, un groupe de 20 militants de l’organisation terroriste Daesh a mené une attaque armée au poste de contrôle d’Ishkobod à la frontière entre le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

A la suite d’une opération menée par les forces de l’ordre, 15 membres d’un groupe criminel armé ont été tués et quatre autres terroristes arrêtés », a déclaré le ministère de l’Intérieur du pays.

Le Tadjikistan a déclaré mercredi que les terroristes Daesh qui ont traversé la frontière depuis l’Afghanistan étaient derrière un affrontement avec les forces de sécurité qui a fait au moins 17 morts. Des responsables ont déclaré qu’un soldat et un policier sont également morts dans l’affrontement.

Ruptly trtworld.com

Adaptation Yandexfr

