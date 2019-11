Le président Poutine, Russie : La journée de l’unité nationale marque l’unité de notre peuple, notre amour sincère et profond pour notre patrie

Notre peuple s’est toujours battu pour la liberté et la Patrie, pour ces valeurs historiques, spirituelles et familiales qui nous sont si chères à tous – Vladimir Poutine

Kremlin

Réception à l’occasion de la Journée nationale de l’unité

Président de la Russie Vladimir Poutine : Chers collègues,

Amis,

Mesdames et messieurs,

Joyeuse Journée de l’unité nationale, une fête qui marque l’unité de notre peuple, notre amour sincère et profond pour notre patrie.

C’est la loyauté envers notre patrie qui a nourri la volonté et la détermination de nos ancêtres, qui se sont unis dans une armée populaire de volontaires il y a plus de quatre siècles, ont surmonté les troubles, sauvé notre pays de la désintégration et l’ont libéré des envahisseurs.

Ils ont laissé à leurs descendants un exemple inaltérable d’une grande action, lorsque les intérêts de notre patrie, son destin et son avenir l’ont emporté sur tout le reste. Leur défense est devenue une cause unificatrice pour des personnes d’ethnies, de couches sociales et de religions différentes.

Cet esprit d’unité puissant et écrasant se transmettait de génération en génération. Dans les moments difficiles, notre peuple s’est toujours battu côte à côte pour la liberté et l’indépendance de la Patrie, pour ces valeurs historiques, spirituelles et familiales qui nous sont si chères à tous.

Nous nous préparons maintenant à célébrer un anniversaire sacré pour nous – le 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique. L’exposition et le forum Mémoire des générations : La Grande Guerre patriotique dans les arts picturaux qui s’est ouverte aujourd’hui s’inscrit dans ce vaste travail préparatoire.

L’exposition a été réalisée avec la participation active de musées et de galeries d’art de la région, et son ampleur est impressionnante. Les œuvres exposées sont imprégnées de la puissance spirituelle profonde des gens qui ont obtenu la Grande Victoire.

Le talent unique de chaque artiste est étonnant, tout comme le fait qu’ils ont réussi à transmettre à travers les générations l’héroïsme et les sacrifices de cet acte incomparable.

Amis,

La base la plus solide et la plus fiable pour le progrès de la Russie est l’unité de notre société et la loyauté aux valeurs de paix, de confiance et de respect mutuel entre les différentes ethnies. Toute l’histoire de notre grand pays a légué pour préserver ces traditions. Et nous sommes parfaitement conscients que ce n’est qu’ensemble que nous atteindrons les objectifs les plus élevés, que nous résoudrons les tâches les plus complexes et que nous apporterons une réponse adéquate à tous les défis.

Conformément à la tradition, un prix destiné à récompenser les contributions au renforcement de l’unité de la nation russe sera remis aujourd’hui. Je suis heureux de féliciter la lauréate de cette année, Leokadia Drobizheva.

Je me souviens très bien de vos rapports remarquables, substantiels et convaincants au Conseil des relations interethniques. Il était évident que les rapports étaient présentés par un chercheur ayant une connaissance approfondie du sujet. Et pourtant, vous percevez la Russie de tout votre cœur. Vous êtes une digne citoyenne de votre pays, Mme Drobizheva.

Vous avez été parmi les fondateurs de l’ethnosociologie russe et vous avez consacré votre vie à l’étude de l’identité nationale, ethnique et civique de la Russie. Grâce à votre travail acharné et à vos recherches à grande échelle, vous avez grandement contribué à l’élaboration et à l’amélioration de notre politique ethnique, au renforcement de la paix et de l’harmonie interethniques.

Je tiens à remercier nos compatriotes et nos amis d’autres pays ici présents. Vous faites beaucoup pour promouvoir les liens à multiples facettes avec la Russie, pour développer les relations éducatives, commerciales, culturelles et de personne à personne.

Votre présence crée souvent une atmosphère de confiance mutuelle, ce qui est rare dans le monde d’aujourd’hui. Nous apprécions votre sincérité et votre ouverture, vos sentiments chaleureux envers notre pays. Je tiens à vous en remercier de tout cœur. Je vous remercie.

Mes amis, les personnes présentes dans cette salle et tous les citoyens russes, permettez-moi de vous souhaiter une fois de plus une bonne Journée de l’unité nationale.

Je vous remercie de votre attention.

Vladimir Poutine

