🇷🇸🇷🇺 Serbie-Russie : Exercice Bars-2019

Les avions de combat ont tiré aux missiles et aux canons

La deuxième phase de l’exercice russo-serbe BARS-2019 [БАРС-2019]

Pendant les vols, les équipages conjoints ont effectué des tirs pratiques de missiles air-air. Les avions de combat participant à l’exercice ont effectué des tirs de missiles non guidés et des tirs de canon sur des cibles au sol sur le terrain d’entraînement d’Ashuluk.

L’exercice BARS-2019 impliquait traditionnellement des membres des forces aéroportées russes qui, après avoir débarqué d’hélicoptères sur des sites non équipés, ont couvert le groupe aérien et capturé l’installation fortifiée de l’ennemi.

De plus, dans le cadre de l’exercice, les équipages du Mi-8AMTSh se sont entraînés au soutien en vol de recherche et sauvetage et à l’évacuation de l’équipage endommagé.

Минобороны России

