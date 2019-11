Ça doit faire jaser à l’Occident et à l’OTAN outre sa mission principale est de combattre la Russie. Nous concluons la victoire de la stratégie du KGB Putin de Russia Forces!

Premi̬re patrouille russo-turque dans le nord de la Syrie est achev̩e avec succ̬s РMinist̬re russe de la D̩fense

MOSCOU, 1er novembre, Interfax – L’armée et turque ont achevé avec succès leur première mission de patrouille conjointe dans le nord de la Syrie, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

« La patrouille conjointe de la police militaire russe et des services frontaliers turcs a achevé sa première mission de patrouille conjointe à la frontière syro-turque », indique le communiqué.

La mission a été un succès, a-t-il déclaré.

« La première mission conjointe consistait à patrouiller un itinéraire de plus de 110 kilomètres à l’ouest du poste de contrôle des douanes de Derbesiya, à six kilomètres de la frontière syro-turque et retour. La durée totale était d’environ quatre heures. En route, la patrouille conjointe a inspecté la situation dans plusieurs grandes zones peuplées « , peut-on lire dans le communiqué.

La mission a été effectuée conformément à un mémorandum russo-turc signé à Sotchi le 22 octobre 2019.

L’équipe de patrouille a contribué à assurer la sécurité publique et le maintien de l’ordre public et a surveillé le respect de l’obligation faite par le mémorandum aux Kurdes de retirer leurs forces de défense et leurs armes à 30 kilomètres de la frontière, selon le ministère.

La patrouille se composait de neuf véhicules blindés [Tigre et typhon pour la Russie et Kirpi pour la Turquie]. La sécurité de la colonne pendant toute la mission a été assurée par le véhicule blindé BTR-82 de la police militaire russe.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

Syrie : La Russie et la Turquie ont commencé des patrouilles conjointes dans la zone frontalière

La Russie et la Turquie ont commencé à effectuer des patrouilles conjointes dans la zone frontalière près de Darbasiyah vendredi. Le déploiement a été convenu lors d’une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi le 22 octobre.

Erdogan a déclaré mercredi que la mission conjointe commencera à couvrir une zone de 7 km au sud de la frontière turque.

Mais il a averti que la Turquie reprendrait ses opérations militaires dans le nord-est de la Syrie si les forces kurdes ne se retiraient pas complètement de la « zone de sécurité » de 30 kilomètres. Ruptly