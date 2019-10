Liban : Le Hezbollah lance un missile sur un drone israélien

Une chaîne de télévision basée à Beyrouth, Al-Mayadeen, a rapporté jeudi qu’un drone israélien avait été abattu dans le sud du Liban. Selon un porte-parole militaire, le drone a été descendu près de la ville de Nabatiyeh.

Les Forces de défense israéliennes IDF ont toutefois déclaré que le missile avait été lancé pour frapper le drone, mais ne l’avait pas touché.

Le gouvernement israélien a déclaré à plusieurs reprises que les IDF ont le droit de maintenir la liberté d’action contre l’Iran et le mouvement Hezbollah basé au Liban, et donc aussi d’envoyer des drones dans la région.

Dans le même temps, le Liban s’est opposé à plusieurs reprises aux opérations israéliennes dans son espace aérien, affirmant qu’elles violent la souveraineté du pays et la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

