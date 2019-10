🔴 Le missile Zircon de Poutine – plus rapide et plus meurtrière que prévu par l’Occident

Selon les experts, il est impossible d’intercepter ce missile, vitesse de 11 000 km/h

By TASS

La corvette Gremyashchiy transportera les missiles hypersoniques Zircon [Tsirkon], a dit Poutine

Selon les experts, il est impossible d’intercepter ce missile avec les moyens d’interception existants.

KALINININGRAD, le 31 octobre, TASS – La corvette Gremyashchiy sera équipée de missiles antinavires hypersoniques de pointe Zircon [Tsirkon], a déclaré le président Vladimir Poutine lors de sa visite du navire à Kaliningrad, au nord-ouest de la Russie, jeudi.

En montant à bord de la corvette, le président l’a examinée et s’est familiarisé avec les systèmes et équipements d’armes. Le commandant de la corvette, le capitaine de 2e rang Roman Dovgailov a attiré l’attention du président sur la section avant, où se trouvent les conteneurs de lancement des missiles Kalibr, en indiquant que les missiles Tsirkon pourraient y être placés à l’avenir.

« Il aura certainement le Zircon », a répondu le président, s’adressant au ministre de la Défense Sergei Shoigu. Le ministre a souri et a hoché la tête. Ensuite, le président a souhaité au commandant une bonne navigation et des essais d’État réussis.

Les travaux sur le missile hypersonique avancé Zircon, capable de développer une vitesse allant jusqu’à Mach 9, avancent bien et seront achevés à temps, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de son discours annuel à l’Assemblée fédérale en février.

Comme l’a signalé le leader russe, ce missile est capable de développer une vitesse de vol d’environ Mach 9 et sa portée peut atteindre plus de 1 000 km. Le missile peut atteindre des cibles navales et terrestres, a-t-il ajouté.

Les porteurs des missiles Zircon seront des navires de guerre et des sous-marins équipés de systèmes de missiles Kalibr. Selon les experts, il est impossible d’intercepter ce missile avec les moyens d’interception existants.

La corvette Gremyashchiy est le [lead, le premier navire de sa classe] du Project 20385 déposée le 1er février 2012 et mise à l’eau en juin 2017. Les corvettes de ce projet développées par le Bureau central de conception navale d’Almaz sont désignées pour détecter et détruire les sous-marins et navires de surface ennemis, assurer le débarquement des troupes et faire face à de nombreuses tâches en eau verte [guerre des mines].

La corvette Gremyashchiy deviendra le premier navire de guerre de la flotte du Pacifique à transporter des missiles de croisière Kalibr. Le navire de guerre devrait entrer en service avec la flotte du Pacifique d’ici la fin de 2019. Le projet 20385 prévoit un hangar pour un hélicoptère Ka-27.

Les corvettes du projet 20385 déplacent 2 200 tonnes, ont une portée de 3 500 milles [~5 600 km] et une endurance en mer de 15 jours. Ils sont armés de systèmes de missiles universels Kalibr-NK, de complexes de missiles antiaériens Redut et de la technologie de guerre anti-sous-marine Paket.

Le missile Zircon de Poutine – plus rapide et plus meurtrière que prévu par l’Occident

By Gernot Kramper

La Russie lancera le missile hypersonique Zirkon dès 2019. La télévision publique a montré des cibles possibles aux USA. En raison de la vitesse de 11 000 km/h, un Zircon lancé par un sous-marin ne prendrait que cinq minutes pour atteindre et détruire le Pentagone.

Le missile Zircon doit être livrée aux troupes dès 2019, a déclaré le président russe Poutine dans un discours. Le Zircon appartient à toute une armada d’armes nouvelles avec lesquelles la Russie veut impressionner les Etats-Unis. Contrairement à de nombreux projets d’armement du Kremlin, l’introduction de l’arme se déroule comme prévu. Les nouvelles armes de missiles sont plus maniables que les modèles précédents et beaucoup plus rapides. Le Zircon est aussi une arme dite hypersonique. Poutine a dit qu’il peut accélérer à environ neuf fois la vitesse du son, c’est-à -dire 11.000 km/h. Il a également donné la portée à 1000 kilomètres. Ces valeurs correspondent aux données de l’agence de presse russe « TASS » à partir de 2016, mais elles sont nettement supérieures aux estimations que les experts occidentaux avaient osé faire. Ceux-ci ont calculé environ la moitié de l’autonomie et une vitesse de l’ordre de 6000 kilomètres à l’heure.

Trop rapide pour les intercepteurs

Une vitesse de 11 000 km/h rend actuellement impossible l’interception d’une arme comme le Zircon. Les systèmes de défense conventionnels ne peuvent les rattraper et le temps de réaction se réduit énormément. En trois minutes, le Zirkon parcourt près de 600 kilomètres. Seules les armes à laser ou les systèmes de défense électronique peuvent contrer efficacement ce type de missiles. Cependant, les difficultés techniques de ce vol sont énormes. La fusée ne doit pas seulement être accélérée fortement. Pour ne pas être brûlé par le frottement, il doit se déplacer dans une bulle de plasma tout en restant très maniable.

Selon Poutine, le Zircon sera d’abord utilisé sur les sous-marins et les navires. Ils pourraient utiliser le démarreur universel 3C14, comme les missiles de croisière russes de type Kalibr. L’introduction n’est donc pas particulièrement coûteuse, a promis Poutine. Poutine n’a pas parlé d’un déploiement terrestre. Pas encore, mais après l’annulation du traité interdisant les armes à moyenne portée en Europe, il est probable qu’une version terrestre de l’arme suivra.

Tim Ripley du journal militaire respecté « Jane’s Defence Weekly » l’a également supposé.

Il a dit en 2016 à propos du projet Zircon : « Cela réduira énormément le temps de réaction des forces occidentales. » Les Etats-Unis développeraient également de telles armes, mais s’il n’y avait pas de projet super-secret, l’Occident serait loin derrière les développements en Chine et en Russie pour ce type d’armes.

La technologie du Zircon permettrait à la Russie de lancer des attaques surprises contre un adversaire impuissant, a dit M. Ripley. Son utilisation comme missile antinavire n’est qu’une variante. Les cibles en Europe occidentale pourraient être atteintes de la même manière que les Etats-Unis l’auraient fait avec leurs attaques contre l’Afghanistan, l’Irak et la Serbie. Seulement que l’Occident serait dans le rôle des talibans sans défense. « Nous vivons à une époque où un équilibre militaire des pouvoirs est à nouveau possible. M. Ripley a ajouté que le Zircon donnerait à la Russie une longueur d’avance.

La version aérienne probablement

Les médias russes affirment qu’il y aura une version plus légère à côté du Zircon marin qui pourra être lancée à partir d’avions. Ils n’ont pas besoin d’un moteur d’appoint pour le lancement au sol. Le Zirkon viendra compléter le missile hypersonique Kinzhal [Kh-47M2] lancée l’an dernier, qui sera lancée par l’avion de combat lourd MIG-31. Parallèlement, un autre missile de conception similaire est en cours de développement pour le bombardier Tu-22M3M.

Si de tels missiles sont lancées à partir d’avions, la portée opérationnelle de l’avion s’ajoute à celle du missile. Les armes de ce type utilisées depuis les airs sont principalement dirigées contre les groupes porte-avions des USA. Les armes hypersoniques ont été conçues en tant que destroyers de la flotte, spécialement conçus pour éliminer les porte-avions.

L’information exacte sur le Zircon est manquante en Occident. Les photos ne montrent que des modèles aux foires d’armement. On suppose que le lourd missile Zircon mesure environ 10 à 11 mètres de long et peut transporter une ogive de 300 à 400 kg. La portée maximale en altitude est estimée entre 30 et 40 kilomètres. La version navale utilisera un propulseur à combustible solide pour le décollage et l’ascension dans l’atmosphère. Ce n’est qu’à ce moment-là que la propulsion réelle par le moteur à réaction commencera.

Gestes menaçants à la télévision publique

L’annonce de Poutine a été particulièrement explosive parce que la télévision publique a diffusé peu de temps après une série de cibles potentielles du Zircon. Parmi eux, le siège du président du Camp David et le Pentagone. Dmitry Kiselyov, présentateur de télévision populaire, a déclaré que le missile hypersonique pourrait atteindre ses cibles en moins de cinq minutes s’il était lancé d’un sous-marin. Le contre-amiral à la retraite Vsevolod Khmyrov a déclaré à « TASS » que la Russie va déployer deux ou trois navires chacun sur les deux flottes de l’Atlantique et du Pacifique, qui pourraient transporter 40 de ces missiles.

