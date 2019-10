Syrie : Offensive des forces soutenues par la Turquie à Tall Tamr

Bataille rangée! Entre les forces soutenues par la Turquie et les kurdes, ainsi que les forces syriennes

Syrie : La fumée monte à Tall Tamr après le lancement de l’offensive par les forces soutenues par la Turquie

Les images filmées mardi montrent de la fumée s’élevant près de la ville syrienne de Tall Tamr, au nord-est de la Syrie, après que les forces soutenues par la Turquie eurent repris leur offensive dans la région.

Selon certaines informations, des affrontements auraient éclaté entre les forces soutenues par la Turquie et les unités de protection du peuple kurde YPG, ainsi que les forces gouvernementales syriennes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que les patrouilles conjointes russo-turques, telles que définies dans un accord entre les gouvernements turc et russe à Sotchi, débuteront vendredi dans le nord-est de la Syrie, mais a ajouté que les opérations militaires turques pourraient reprendre si les forces kurdes ne se retiraient pas complètement de la zone dite des 30 kilomètres.

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que le retrait des forces kurdes et de leurs équipements près de la frontière turco-syrienne avait été achevé. Selon Shoigu, plus de 100 kilomètres carrés ont été déminés et divers explosifs ont été neutralisés.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom