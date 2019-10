Syrie : Les forces de la police russe patrouillent à Amouda

Retrait des forces Kurdes confirmé

Les forces russes patrouillaient dans la ville d’Amouda, dans le nord de la Syrie, mardi, après que le retrait des forces kurdes de la « zone de sécurité » a été confirmé par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu.

Selon Shoigu, plus de 100 kilomètres carrés ont été déminés et divers explosifs ont été neutralisés.

Les forces gouvernementales syriennes et la police militaire russe ont aidé à déplacer le personnel des unités de protection du peuple Kurdes, YPG et leurs armes d’une zone de 30 kilomètres de large à la frontière turco-syrienne. Cette opération étant terminée, Moscou et Ankara sont désormais prêtes à organiser des patrouilles conjointes dans un rayon de 10 km plus restreint près de la frontière.

