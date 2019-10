🇷🇺 Russie : Le sous-marin russe Knyaz [Prince] Vladimir tire son premier lancement de missile Bulava

Le président Poutine montre à l’OTAN et aux « Yankee », approcher les frontières de la Russie est synonyme de désastre pour vos matricules

Le sous-marin porte le nom du prince Vladimir le Grand

Russie : Le sous-marin russe Knyaz [Prince] Vladimir effectue son premier lancement de missile

Le sous-marin russe Prince Vladimir a effectué mercredi son premier essai d’un missile balistique Bulava lancé par un sous-marin dans la mer Blanche.

Le Prince Vladimir a tiré ses missiles vers le polygone d’essai de missiles Kura au Kamchatka, lors d’un lancement d’entraînement au combat qui s’est achevé comme prévu, selon le ministère russe de la Défense.

Le Knyaz [Prince] Vladimir a été conçu dans le cadre du projet Borei-A amélioré, la quatrième génération de sous-marin nucléaire créée par la marine russe. Il est plus silencieux et possède de meilleures capacités de manœuvre et de contrôle des armes que ses prédécesseurs.

Le sous-marin Prince Vladimir a effectué des essais du système de missiles Bulava

Pour la première fois depuis le nouveau sous-marin de missiles stratégiques « Prince Vladimir » du projet « Borei-A », un lancement d’essai de missile balistique de « Bulava » en mer a été effectué.

Le missile a été lancé depuis une position sous-marine dans la mer Blanche sur le site d’essai de Kura au Kamchatka dans le cadre des essais sous-marins prévus.

Le vol du missile s’est déroulé en mode normal et ses unités d’entraînement au combat sont arrivées au champ de tir à l’heure prévue, ce qui a été enregistré au moyen d’un contrôle objectif.

La fermeture de la zone de tir a été assurée par les navires soutenant la base navale de la Mer Blanche de la Flotte du Nord. МинобороныРоссии

Sous-marin russe Knyaz [Prince] Vladimir

K-549 Knyaz Vladimir [russe : АПЛ Князь Князь Владимир] est un sous-marin-missiles balistiques à propulsion nucléaire de la classe Borei, et la première unité Borei-A [Projet 955A] modernisée à entrer en service dans la Marine russe. Le sous-marin porte le nom du prince Vladimir le Grand. Vladimir the Great

Knyaz Vladimir est la première unité de la sous-classe Projet 955A et se distinguera par plusieurs modifications des unités précédentes du projet 955. Ces modifications comprendront des changements structurels majeurs, une réduction de la signature acoustique et un équipement de communication plus moderne. Le 955A comprend 16 tubes de missiles comme le 955 du projet. Le sous-marin sera armé du tout dernier missile balistique russe lancé par un sous-marin [SLBM], le RSM-56 Bulava.

Selon M. Moiseyev [Rubin Design Bureau], l’achèvement des essais en mer doit s’accompagner du lancement d’un missile Bulava. Le 30 octobre, le sous-marin a effectué avec succès le lancement de Bulava depuis sa position submergée. Knyaz Vladimir

RSM-56 Bulava

Knyaz Vladimir – A tiré un missile Bulava de la mer Blanche depuis une position submergée dans le cadre d’essais sous-marins. Des ogives ont atteint des cibles au polygone de tir de Kura, au Kamchatka. RSM-56 Bulava

