Quant les US voulaient voler le pétrole syrien, Poutine dévoile des images satellites

Les « Yankee », le KBG Putin vous a vu! HaHaHa!😎😅😂

Le chef du Pentagone, Mark Esper, le dit clairement dans ses propos, ce qui intéresse les US comme en Irak » The Money », les champs pétrolifères!!!

Le ministère russe de la Défense publie des images satellite de camions pétroliers quittant la Syrie sous la garde des forces spéciales américaines

MOSCOU, 26 octobre, Interfax – Le ministère russe de la Défense a publié samedi les images de surveillance par satellite des camions pétroliers quittant le territoire de la Syrie sous la garde des militaires des forces d’opérations spéciales des Etats-Unis et des employés des compagnies militaires privées américaines.

Les images ont été publiées sur le site Web du ministère russe de la Défense. La carte des champs pétrolifères et les photographies prises par les moyens de surveillance spatiale en septembre 2019 ont été affichées.

Selon le ministère russe de la Défense, les images montrent des convois de camions-citernes de pétrole se dirigeant hors des frontières syriennes sous la garde du contingent des forces d’opérations spéciales américaines et d’unités de compagnies militaires privées américaines.

Ces images ont été publiées en réponse à la déclaration du chef du Pentagone, Mark Esper, selon laquelle l’armée américaine renforce ses positions à Deir ez-Zor, en Syrie, pour protéger les champs pétroliers.

Les États-Unis renforceraient leur présence militaire ici avec des » forces mécanisées » [Traduire, des blindés], a dit le ministre américain de la défense, M. Esper.

« Nous prenons actuellement des mesures (…) pour renforcer notre position à [Deir ez-Zor], afin de nous assurer que nous pouvons refuser à ISIS [Daesh] l’accès aux champs pétrolifères « , a dit M. Esper. Il a noté que le principal objectif de la mission dans la région est de lutter contre les militants.

Si les militants avaient accès aux champs de pétrole, il serait plus difficile de se battre avec eux, a-t-il dit.

ISIS, ou ISIL [Daesh], est un groupe terroriste interdit en Russie.

Il a été rapporté plus tôt en octobre que le Pentagone avait laissé un petit contingent près de Deir ez-Zor dans le nord-est de la Syrie en raison de la présence de l’Iran à l’est de la Syrie et de l’accès possible de Damas aux champs pétroliers de Deir ez-Zor.

Selon les informations disponibles, Damas voulait reprendre le contrôle des champs pétroliers d’al-Omar et de Conoco, mais n’a pu y accéder en raison de la présence des troupes américaines dans la région.

De plus, ont noté les experts en la matière, Washington est confiant que le retour du contrôle de Damas sur les champs pétroliers serait bénéfique à des alliés de la Syrie tels que l’Iran.

Le 9 octobre, les forces armées turques ont lancé une opération dans le nord-est de la Syrie pour déloger les membres des formations armées kurdes des zones proches de la frontière. L’opération a été suspendue.

La Syrie est soumise à un blocus économique depuis plusieurs années. Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions au pays.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

Ces bandes de « loufoque » de la démocratie qui est l’union européenne voulait le bien-être des syriens mais impose des « sanctions » à la République arabe syrienne [Syrie], Yandexfr.

des images en cours d’identification….

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom