Le président Trump annonce la mort de Baghdadi

Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique! – Le président Donald Trump des US Forces

Les terroristes n’échapperont pas au jugement de Dieu, Baghdadi est mort comme un chien – Ce sont les mots du président Trump

Déclaration du président Donald Trump sur la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi

Hier soir, les États-Unis ont traduit en justice le numéro un mondial du terrorisme. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il a fondé et dirigé ISIS [Daesh], l’organisation terroriste la plus impitoyable et la plus violente du monde. Les États-Unis étaient à la recherche de Bagdad depuis de nombreuses années. La capture ou le meurtre de Bagdadi a été la principale priorité de mon gouvernement en matière de sécurité nationale. Les forces d’opérations spéciales américaines ont effectué un dangereux et audacieux raid nocturne dans le nord-ouest de la Syrie pour accomplir cette mission.

Aucun membre du personnel américain n’a été perdu au cours de l’opération, tandis qu’un grand nombre de combattants et de compagnons de Bagdad ont été tués avec lui. Il est mort après avoir couru dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant. L’enceinte avait été nettoyée à ce moment-là, et les gens s’étaient rendus ou avaient été abattus et tués. Onze jeunes enfants ont quitté la maison sans être blessés. Il ne restait plus que Bagdadi dans le tunnel, qui avait traîné trois enfants avec lui jusqu’à une mort certaine. Il a atteint le bout du tunnel, alors que nos chiens [commandos] le pourchassaient. Il a enflammé son gilet, se suicidant et tuant les trois enfants. Son corps a été mutilé par l’explosion, mais les résultats des tests ont donné une identification certaine et positive.

Le voyou qui a tant essayé d’intimider les autres a passé ses derniers instants dans la peur, la panique et la terreur – terrifié à l’idée que les forces américaines s’approchent.

Nous sommes restés dans le complexe pendant environ deux heures, et après la fin de la mission, nous avons pris du matériel et des informations très sensibles du raid.

La disparition de Bagdadi témoigne de la poursuite incessante des dirigeants terroristes par les États-Unis et de notre détermination à vaincre ISIS []Daesh de façon durable et totale !

La portée de l’Amérique est longue. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons annoncé que nous avions récemment tué Hamza Ben Laden, le fils très violent d’Oussama Ben Laden, qui disait de très mauvaises choses.

Il était l’héritier d’Al-Qaïda. Les terroristes qui oppriment et assassinent des innocents ne devraient jamais dormir sur leurs deux oreilles, sachant que nous allons les détruire complètement. Ces monstres sauvages n’échapperont pas à leur destin – et ils n’échapperont pas au jugement de Dieu.

Bagdadi était en fuite depuis de nombreuses années, bien avant mon arrivée au pouvoir. Sous ma direction, en tant que commandant en chef, les États-Unis ont anéanti son « califat » en mars de cette année. Les événements d’aujourd’hui nous rappellent une fois de plus que nous continuerons à poursuivre les terroristes d’ISIS [Daesh] jusqu’à leur fin brutale.

Bagdadi et les perdants qui travaillaient avec lui – dans certains cas, des gens qui n’avaient aucune idée dans quoi ils s’embarquaient et à quel point c’était dangereux et peu prestigieux – ont tué beaucoup de gens. Le meurtre de Jim Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig et Kayla Mueller, des Américains innocents, était particulièrement odieux. Le meurtre scandaleux et médiatisé d’un pilote jordanien qui a été brûlé vif dans une cage à la vue de tous, l’exécution de chrétiens en Libye et en Égypte, ainsi que le massacre génocidaire de Yazidis, placent ISIS [Daesh] parmi les organisations les plus dépravées de l’histoire.

Les conversions religieuses forcées, les costumes oranges qui ont précédé de nombreuses décapitations, qui ont toutes été exposées ouvertement au monde – tout cela était l’œuvre d’Abu Bakr al-Baghdadi. Il était vicieux et violent, et il est mort de façon vicieuse et violente, comme un lâche, courant et pleurant. Ce raid était impeccable et n’a pu avoir lieu qu’avec la reconnaissance et l’aide de certaines autres nations et populations.

Je tiens à remercier les nations de Russie, de Turquie, de Syrie et d’Irak, ainsi que les Kurdes syriens pour le soutien qu’ils ont pu nous apporter. Merci également aux grands professionnels du renseignement qui ont contribué à rendre ce voyage très fructueux possible.

Je tiens à remercier les soldats, les aviateurs et les marins qui ont participé à l’opération d’hier soir. Vous êtes le meilleur au monde. Je tiens à remercier le général Mark Milley et nos chefs d’état-major interarmées, ainsi que nos professionnels qui travaillent dans d’autres organismes du gouvernement des États-Unis et qui ont joué un rôle essentiel dans le succès de la mission.

La nuit dernière a été une grande nuit pour les États-Unis et pour le monde. Un tueur brutal, celui qui a causé tant de souffrances et de morts, a été violemment éliminé – il ne fera plus jamais de mal à un autre homme, femme ou enfant innocent. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est maintenant beaucoup plus sûr.

Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique !

whitehouse.gov

Adaptation Yandexfr

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom