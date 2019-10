Ukraine : Zelensky jure de mettre fin à la guerre de Donbass

Poutine le sait, l’OTAN à ses frontières, au moindre faux pas des accords de Minsk, le KGB Putin lancera ses forces! OK!

KYIV, 26 octobre, Interfax – L’Ukraine va continuer à chercher des moyens de mettre fin à la guerre à Donbass dans l’intérêt national, mais pas à n’importe quel prix, a écrit le président Volodymyr Zelensky sur le site de médias sociaux Telegram.

Commentant son voyage dans le village régional de Louhansk, Zolote, samedi, Zelensky a déclaré qu’il était important pour lui d’entendre les Ukrainiens qui attendent la paix.

« C’est la chose la plus importante pour moi. Nous devons chercher des moyens et travailler pour mettre fin à cette guerre. Et pas à n’importe quel prix, j’insiste là-dessus. Il n’y aura pas de capitulation de toute façon. Je le dis en tant que président et commandant en chef suprême. Je suis certain que nous réussirons et que l’Ukraine sera à nouveau unie », a déclaré M. Zelensky.

