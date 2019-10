La Russie et l’Afrique sont liées par des liens d’amitié traditionnels – Président Poutine

Vladimir Poutine a participé au Sommet Russie-Afrique. Les chefs de délégation ont assisté au Sommet Russie-Afrique en posant pour des photos avant l’événement.

Lors du Sommet Russie-Afrique, une déclaration finale a été adoptée, qui fixe les buts et objectifs pour le développement de la coopération russo-africaine dans les domaines politique, sécuritaire et économique, ainsi que dans les domaines scientifique, technique, culturel et humanitaire.

Un mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union africaine sur les principes de base des relations et de la coopération et un mémorandum d’accord entre la Commission économique eurasienne et l’Union africaine sur la coopération économique ont été adoptés au sommet en présence de Vladimir Poutine et Abdel Fattah el-Sisi.

Les dirigeants de la Russie et de l’Égypte ont fait des déclarations à la presse.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Chers collègues, chers amis, bienvenue encore une fois.

Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue en Russie. J’espère que vous avez apprécié hier soir. Le spectacle que nous avons préparé pour vous a été conçu pour démontrer l’âme de la Russie et du peuple russe. Je crois que nos artistes ont fait une démonstration impressionnante et talentueuse de notre respect pour la culture et les traditions africaines.

Aujourd’hui, nous allons tenir plusieurs sessions. Mesdames et messieurs, j’aimerais poursuivre, si vous me le permettez.

Tout d’abord, je voudrais m’adresser au président égyptien et à tous les autres chefs d’État et de gouvernement ainsi qu’aux dirigeants des organes exécutifs des organisations régionales.

Nous vous souhaitons à tous la bienvenue au sommet de Sotchi consacré à l’interaction entre la Russie et l’Afrique. Des représentants des 54 Etats africains et des principales organisations régionales y sont réunis. C’est la première réunion de cette ampleur, qui témoigne de notre volonté mutuelle de promouvoir les liens dans tous les domaines et de renforcer notre partenariat multiforme.

Je voudrais souligner d’emblée que le président égyptien a joué un rôle important dans l’organisation du sommet Russie-Afrique, c’est pourquoi je me suis d’abord adressé à lui. En tant que Président en exercice de l’Union africaine, il a été avec nous tous tout au long des travaux préparatoires.

Nos partenaires égyptiens nous ont aidés à résoudre les problèmes de contenu ainsi qu’à organiser nos réunions. Et aujourd’hui, c’est un grand honneur pour moi d’accueillir cette réunion avec le Président el-Sisi.

Amis,

La Russie et l’Afrique sont liées par des liens d’amitié traditionnels. Notre pays a toujours soutenu les mouvements de libération nationale des peuples d’Afrique, nous avons apporté une contribution significative à la formation de jeunes États et au développement de leurs économies, ainsi qu’à la constitution de forces armées prêtes au combat.

Notre coopération, enracinée dans la période de la lutte commune contre le colonialisme, est stratégique et ancienne. Bien entendu, il existe d’importantes possibilités d’intensifier la coopération russo-africaine dans divers domaines.

Je voudrais souligner que le développement des relations avec les pays africains et les organisations régionales fait partie des priorités de notre politique étrangère russe.

Les États africains acquièrent avec confiance un poids politique et économique, s’affirmant comme l’un des piliers importants de l’ordre mondial multipolaire, et jouent un rôle de plus en plus important dans l’élaboration des décisions de la communauté internationale sur les questions clés liées aux programmes régionaux et mondiaux.

Nos positions sont proches ou coïncident sur nombre de ces questions, ce qui crée des conditions favorables à une interaction constructive au sein de l’ONU et d’autres plateformes internationales.

Nous poursuivrons certainement la pratique des consultations régulières à l’Assemblée générale des Nations unies, nous renforcerons les contacts entre les représentants de nos pays et cette organisation, et la coordination avec les membres non permanents du Conseil de sécurité des pays africains.

Cela nous permettra d’intensifier nos efforts en vue d’assurer une sécurité commune et indivisible et la formation d’un modèle plus juste du monde moderne.

Nous sommes reconnaissants à nos partenaires africains d’appuyer les résolutions qui sont prioritaires pour nous, à savoir la lutte contre la glorification du nazisme, le non-déploiement des armes d’abord dans l’espace, les mesures de confiance dans l’espace et la sécurité internationale de l’information.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie est déterminée à continuer de participer activement à la définition de l’orientation stratégique de la communauté internationale et des mesures concrètes visant à renforcer la paix et la stabilité en Afrique et à maintenir la sécurité régionale.

Nous appelons à accroître le rôle des États africains dans la résolution des conflits locaux. Dans le même temps, nous défendons invariablement le principe stipulant des solutions africaines aux problèmes africains, et nous en avons longuement discuté avec nos collègues africains hier.

Nous estimons qu’il est exact que les pays africains soulèvent la question du soutien financier de leurs efforts de maintien de la paix à partir des contributions accumulées au budget de l’ONU.

Nous sommes préoccupés par le fait que, malheureusement pour nous tous, la situation dans de nombreuses régions africaines demeure instable. Les conflits interétatiques et ethniques ne sont toujours pas résolus et de graves crises politiques et socioéconomiques persistent.

Le terrorisme, la propagation de l’idéologie extrémiste, la criminalité transnationale et la piraterie entravent le développement du continent africain. De nombreux pays sont confrontés aux conséquences du soi-disant printemps arabe, qui a déstabilisé la situation dans l’ensemble de l’Afrique du Nord.

De nombreuses organisations terroristes, dont ISIS [Daesh], Al-Qaida, Boko Haram et Al-Shabaab, opèrent dans cette région, ainsi que dans la région du Sahara et du Sahel, à proximité du lac Tchad et dans la Corne de l’Afrique.

À cet égard, nous estimons qu’il importe d’intensifier les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Nous prévoyons de dynamiser les contacts entre les services de détection et de répression et les services de sécurité de la Fédération de Russie et des pays africains, de coordonner les efforts et d’échanger les informations pertinentes.

Nous sommes déterminés à poursuivre la formation du personnel militaire et des agents des forces de l’ordre des pays africains dans les institutions russes spécialisées. Aujourd’hui, des militaires de 20 pays africains étudient dans des établissements d’enseignement supérieur du ministère russe de la Défense.

Notre coopération militaire et notre coopération technique militaire visent à renforcer la capacité de combat des forces armées africaines. La Russie a des accords MTC [Military-Technical Cooperation] avec plus de 30 pays, que nous fournissons avec une large gamme d’armements et d’équipements. Une partie de ces fournitures est fournie gratuitement.

Nos partenaires africains participent activement aux forums et exercices militaires russes, où ils peuvent voir des échantillons d’armes et d’équipements militaires modernes et apprendre comment ils sont utilisés. L’an dernier, 11 pays africains ont participé aux Jeux internationaux des armées de 2019. Le nombre de ceux qui veulent adhérer augmente.

Nous pensons que la coopération commerciale, économique et en matière d’investissement est un élément important dans les relations de la Russie avec les pays africains. L’an dernier, les échanges commerciaux de la Russie avec l’Afrique se sont élevés à plus de 20 milliards de dollars. De plus, il a doublé au cours des cinq dernières années.

Les exportations russes se diversifient progressivement et leur structure évolue vers des livraisons hors ressources. Les entreprises russes travaillent avec succès dans la région depuis longtemps, principalement, bien sûr, dans des domaines tels que l’exploration géologique, l’extraction minière, l’énergie, le pétrole et le gaz.

Dans le même temps, des mesures sont prises pour établir une coopération dans le domaine de la haute technologie. Un grand nombre des personnes présentes ici ont participé hier au Forum économique Russie-Afrique, où de nombreuses idées novatrices sur le développement de la coopération russo-africaine en matière de commerce et d’investissement ont été exprimées.

Permettez-moi de répéter que l’éducation et la formation sont également un domaine important de coopération. Actuellement, plus de 17 000 Africains étudient en Russie. Le quota annuel pour les ouvertures financées par l’Etat dans les universités russes est de près de 2 000. Nous réfléchirons à la façon d’augmenter ce nombre.

Les perspectives d’interaction en médecine et en soins de santé sont également bonnes. La République de Guinée, par exemple, dispose d’un centre de recherche en épidémiologie et en prévention des maladies infectieuses dangereuses. Nous pensons que la création d’un autre centre de ce type en Afrique devrait être envisagée.

Nous avons également pensé qu’il était bénéfique de compléter notre interaction bilatérale par l’expansion des contacts avec les principales organisations africaines. Hier, lors d’une réunion avec les dirigeants des associations régionales africaines et le président du conseil d’administration de la Commission économique eurasienne, nous avons discuté des perspectives de coopération mutuellement bénéfique entre les structures d’intégration de l’Afrique et l’Union économique eurasienne. Un mémorandum d’accord entre la Commission économique eurasienne et la Commission de l’Union africaine sera signé aujourd’hui.

Chers collègues,

Nous sommes tous intéressés à donner à l’interaction entre la Russie et l’Afrique un véritable caractère systémique et complexe. Nous avons déjà discuté de l’idée de créer le forum de partenariat Russie-Afrique, au sein duquel, comme nous en avons parlé avec certains de nos collègues pendant le dîner, des réunions régulières au niveau des chefs d’État pourraient se tenir, disons, une fois tous les trois ans.

Je pense que c’est une bonne idée et nous allons l’appuyer. Entre les sommets, nous pourrions planifier des consultations politiques annuelles entre les ministres des Affaires étrangères. Je pense que vous appuierez cette initiative. Nous continuerons à développer les relations entre la Russie et l’Afrique sous cette forme.

Chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tous vous remercier. J’ai maintenant le plaisir de donner la parole au Président de l’Égypte, Président en exercice de l’Union africaine et Coprésident de notre Sommet, M. el-Sisi.

Président de la République arabe d’Égypte, Président de l’Union africaine et coprésident du Sommet Russie-Afrique Abdel Fattah el-Sisi : Merci beaucoup, Votre Excellence,

Au nom d’Allah, le Miséricordieux, le Compatissant. M. Poutine, Président de la Fédération de Russie,

Vos Excellences, Messieurs les Présidents et chefs de gouvernement des pays africains, Monsieur le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, je voudrais remercier le Président Vladimir Poutine et le peuple russe pour leur accueil chaleureux à Sotchi et l’hospitalité dont ont fait preuve toutes les délégations africaines depuis leur arrivée en Russie.

Je voudrais également remercier le Comité d’organisation pour l’excellente préparation du premier Sommet Russie-Afrique, qui débute aujourd’hui.

Je suis heureux de prendre la parole lors de cet important forum tenu en Russie, qui est l’un des principaux acteurs sur la scène mondiale et un ami sincère des nations africaines.

La coopération russo-africaine a parcouru un long chemin depuis le milieu du siècle dernier, lorsque la Russie a soutenu les pays africains dans leur lutte contre le colonialisme et a apporté une contribution matérielle, logistique et spirituelle significative à la lutte pour la liberté nationale du peuple africain.

Les relations russo-africaines ont continué de se développer dans la situation internationale et régionale difficile des années 90, réaffirmant ainsi que les peuples africain et russe étaient unis par leur coopération et leurs intérêts communs dans la lutte contre les défis auxquels ils sont confrontés.

Cela ne fait que réaffirmer l’efficacité de la coopération russo-africaine, qui reflète les espoirs des peuples dans les conditions de notre monde en développement dynamique.

Aujourd’hui se tient le premier sommet Russie-Afrique, dont le thème est « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Nous nous réunissons près de trois mois après le [12e] Sommet extraordinaire de l’Union africaine [UA], qui s’est tenu à Niamey le 7 juillet pour discuter des mécanismes de mise en œuvre de l’accord de libre-échange continental africain AfCFTA [African Continental Free Trade Agreement].

Cet accord est l’un des piliers du concept de développement de l’Agenda 2063 qui vise à promouvoir l’intégration régionale, à renforcer la compétitivité internationale des pays africains et à attirer les investissements étrangers dans les domaines prioritaires pour l’Afrique tels que l’industrie, l’énergie, l’agriculture et les ICT [Information and communications technology].

Au cours de la dernière décennie, les pays de l’UA ont formulé l’objectif d’un développement et d’une intégration économiques durables. Les pays africains font tout leur possible pour renforcer le rôle de l’État dans le développement économique.

Mesdames et messieurs,

Nous sommes conscients des problèmes qui entravent la stabilisation en Afrique. Nos plans ambitieux visant à mettre fin à tous les conflits en Afrique d’ici 2020 pourraient être l’une de nos décisions les plus importantes. Ce sera également une priorité opérationnelle pour les dirigeants africains l’année prochaine.

Dans ce contexte, je voudrais noter l’importance de soutenir la politique cadre de l’UA pour la reconstruction économique et le développement des pays touchés par les conflits, ainsi que pour soutenir le Centre de reconstruction et de développement post-conflit basé au Caire et ses plans pour renforcer l’économie des pays qui ne sont pas impliqués dans des conflits et pour renforcer le rôle des agences gouvernementales dans la stabilité et la paix.

Nous réaffirmons notre engagement à contribuer aux efforts de médiation des conflits. Nos activités sont fondées sur les principes du droit international et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Nous appelons à un règlement pacifique de tous les conflits actuels.

Nous voudrions noter une fois de plus que la lutte contre le terrorisme, en tant que mal qui se répand dans nos pays et qui a touché à la fois les nations africaines et le peuple russe ami, est la principale priorité de nos efforts visant à renforcer la paix et la sécurité aux niveaux régional et international.

Mesdames et messieurs,

Le continent africain est ouvert à la coopération avec tous ses partenaires. Nous espérons qu’à l’occasion de ce sommet, nous serons en mesure de jeter des bases solides pour la future coopération russo-africaine au cours des prochaines années, tout en réaffirmant qu’il importe d’en élargir la portée dans tous les domaines, y compris la politique, l’économie, le commerce, la culture et l’éducation, dans le respect du principe du partenariat à long terme et en maintenant la souveraineté nationale des pays africains sur leurs ressources.

Mesdames et messieurs,

Notre sommet étant axé sur les questions de paix, de sécurité et de développement, j’aimerais noter que l’Égypte a décidé d’organiser un forum sur la paix et le développement durable à Assouan les 11 et 12 décembre 2019.

Ce forum est appelé à devenir un lieu régional et continental qui rassemblerait des dirigeants politiques, des représentants de la société civile et des partenaires dans des initiatives visant à renforcer la paix et le développement.

A titre indicatif, Assouan, symbole de l’identité africaine de l’Egypte, accueillera ce forum. Nous discuterons également de la promotion de la paix et du développement durable sur le continent.

Je voudrais saisir cette occasion pour inviter le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et mes frères, chefs d’Etat africains, à prendre part aux travaux de ce forum.

Pour terminer, je voudrais exprimer mon espoir et réaffirmer que notre sommet adoptera des décisions répondant aux intérêts des peuples d’Afrique et de Russie et facilitant le développement futur de la coopération russo-africaine.

Je vous remercie de votre attention. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.

Vladimir Poutine : M. le Président,

Merci beaucoup pour votre discours et pour la préparation de ce forum, pour votre participation active et pour votre contribution à la résolution des problèmes de la région et à l’agenda international dans son ensemble.

Et c’est une très bonne idée de tenir le forum que vous venez de mentionner. Il va sans dire que nous soutiendrons cet événement important.

