Trump avertit que les Etats-Unis pourraient entrer en guerre et menace de frapper l’Iran

Le général de brigade Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, déclare que la menace récente d’une attaque militaire contre Téhéran par le président américain Donald Trump n’est qu’un bluff pour couvrir la mortification de Washington pour ses échecs.

« Cela ressemble plus à un bluff que de couvrir leur chagrin » pour leurs politiques ratées, a déclaré le général Hatami à la presse en marge d’une réunion du cabinet mercredi.

Les remarques du ministre sont venues en réponse à Trump qui a déclaré lundi que les États-Unis pourraient entrer dans de nouvelles guerres, lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les priorités de la politique étrangère de Washington.

M. Trump a insisté sur le fait qu’il s’efforce de ramener des soldats américains chez eux, mais il a averti que les États-Unis pourraient entrer dans de nouveaux conflits militaires.

« Nous devrons peut-être entrer en guerre. Nous sommes mieux préparés que jamais. Si l’Iran fait quelque chose, ils seront touchés comme jamais auparavant. Je veux dire, nous avons des choses que nous examinons », a-t-il dit lors d’une réunion du Cabinet.

Le ministre iranien a mis en garde les Etats-Unis contre une réponse écrasante au cas où ils commettraient l’erreur de prendre une mesure contre l’Iran.

theiranproject.com

Adaptation Yandexfr

“I’m trying to get out of wars. We may have to get in wars, too. OK? We may have to get in wars,” Trump told reporters todayhttps://t.co/t6eAYTMuPy

— POLITICO (@politico) October 21, 2019