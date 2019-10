Russie : Deux bombardiers Tu-160 en Afrique du Sud

Des chasseurs Saab JAS 39 « Gripen » de l’armée de l’air sud-africaine ont accompagné les bombardiers russes

Deux bombardiers de missiles stratégiques Tu-160 des VKS [forces aérospatiales russes] de Russie ont atterri à l’aérodrome de Watercloth en Afrique du Sud.

Le vol d’avions à long rayon d’action a eu lieu dans l’espace aérien au-dessus de la mer Caspienne, de la mer d’Arabie et de l’océan Indien. La durée du vol a été de plus de 13 heures, pendant lesquelles les pilotes des VKS de Russie ont parcouru plus de 11 mille kilomètres.

Pendant le vol, les équipages des Tu-160 ont fait le plein en vol. Pendant les dernières étapes de la route, les avions Tu-160 étaient accompagnés par des avions de combat Saab JAS 39 « Gripen » de l’armée de l’air sud-africaine. Le vol du Tu-160 a été effectué en stricte conformité avec les règles de l’espace aérien international.

Les avions de transport militaire Il-62 et An-124 Ruslan sont également arrivés en Afrique du Sud.

Le but de la visite était de développer la coopération militaire bilatérale et de régler les questions d’interaction entre l’armée de l’air russe et l’armée de l’air sud-africaine.

L’événement contribuera à accroître la formation au combat des équipages des deux pays. Des relations amicales globales entre la Russie et l’Afrique du Sud sont établies dans un esprit de partenariat stratégique et de compréhension mutuelle.

