Les renforts de la police militaire russe arrivent à la base aérienne de Khmeimim, Syrie

La police militaire russe devra servir de tampon entre les forces syriennes et turques

Quelque 300 policiers militaires russes sont arrivés à la base aérienne de Khmeimim [Hmeimim] en Syrie pour commencer à patrouiller la zone frontalière turque, comme le montrent les images filmées par le ministère russe de la Défense vendredi.

Suite à l’accord entre Moscou et Ankara, la police militaire facilitera le retrait des forces kurdes à 30 kilomètres de la frontière syro-turque.

Selon le Ministère de la défense, plus de 20 véhicules blindés GAZ Tigre [Tiger] et Typhoon ont été livrés en Syrie depuis les régions de Krasnodar et de Rostov pour aider à l’accomplissement de la mission.

La police militaire russe a commencé la mission de patrouille le 23 octobre.

L’accord russo-turc précise que l’opération militaire d’Ankara dans le nord-est de la Syrie, baptisée « Opération printemps de paix », se poursuivra entre les villes de Tel Abyad et Ras al-Ayn, à quelque 32 kilomètres à l’intérieur du territoire syrien.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

