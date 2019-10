Président Vladimir Poutine : La presse africaine à l’honneur alors qu’en France, Macron bannit les journalistes de RT et de Sputnik

Poutine est au centre de l’information africaine, la presse, qu’elle soit neutre ou à 50/50, le rôle de tout Etat est d’informer sa population

Kremlin

Rencontre avec les responsables d’agences de presse africaines

Vladimir Poutine a eu une brève réunion avec les responsables des principales agences de presse africaines.

Fakhredine Beldi, directeur général du Service de presse d’Algérie, Xavier Messe a Tiati, directeur général de l’Agence de presse du Cameroun, Jacqueline Furtado Carvalho, directrice générale de l’Agence Congolaise de Presse, Anasth Wilfrid Mbossa et Albert Kofi Owusu, directeur de l’Agence de presse du Ghana, étaient présents à cette réunion, Oumou Barry Sana, directeur général de l’agence de presse maghrébine Khalil Hachimi Idrissi, le secrétaire général de la FAAPA Mohamed Anis, directeur de la communication et de la coopération de l’agence de presse maghrébine Rachid Tijani, le directeur général de l’agence de presse sénégalaise Thierno Birahim Fall et le chef de l’information des Seychelles Rassin Vannier. La Russie était représentée par le directeur général de la TASS Sergei Mikhailov.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre événement. Je suis sûr que tout vous plaira et que vous transmettrez tout le sens et l’atmosphère de cet événement à vos téléspectateurs et auditeurs. Je vous remercie beaucoup.

