La Russie pourrait renforcer sa police militaire en Syrie

La police militaire russe s’est vu attribuer un rôle clé dans la mise en œuvre des accords Poutine-Erdogan

Un autre bataillon de la police militaire pourrait rejoindre le contingent russe en Syrie

MOSCOU, 24 octobre, Interfax – La Russie pourrait envoyer un bataillon de police militaire supplémentaire et du matériel blindé léger en Syrie dans le cadre d’accords russo-turcs, a déclaré jeudi le journal Vedomosti, citant une source proche du ministère russe de la Défense.

« Les forces de police militaire russes [actuellement] présentes en Syrie sont suffisantes pour patrouiller dans ces districts. Cependant, il n’y a aucun obstacle à l’envoi d’un autre bataillon de la police militaire en Syrie, si le besoin s’en fait sentir », a dit la source.

Les unités de la police militaire russe ont commencé à se diriger vers la frontière syro-turque dans le cadre d’un mémorandum adopté à l’issue d’entretiens entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la station russe de la mer Noire à Sotchi le 22 octobre.

Selon le ministère russe de la Défense, la police militaire russe effectuera des patrouilles, maintiendra l’ordre et facilitera le retrait des unités d’autodéfense kurdes et de leurs armes à plus de 30 kilomètres de la frontière syro-turque.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré après les pourparlers entre les dirigeants russes et turcs que l’opération militaire de la Turquie dans le nord-est de la Syrie était terminée.

La source diplomatique de Vedomosti a déclaré que « la police militaire russe s’est vu attribuer un rôle clé dans la mise en œuvre des accords Poutine-Erdogan : c’est [la police militaire russe] qui devra servir de tampon entre les forces syriennes et turques, car les laisser face à face aurait les plus graves conséquences ».

« Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a déclaré mardi qu’afin de remplir cette mission, il sera nécessaire d’envoyer du matériel supplémentaire en Syrie. Une source proche du ministère de la Défense de la Russie a déclaré que ce serait du matériel blindé léger et des drones », a déclaré le journal.

interfax.com

Adaptation Yandexfr

