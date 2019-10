Exercice « Bouclier slave 2019 », Russie : Des S-400 et Pantsir-S arrivent en Serbie

Face à l’OTAN et les US qui se renforcent à ses frontières, la Russie et ses alliés se préparent

Serbie : Moscou envoie des systèmes de missiles S-400, Pantsir-S1 pour le premier exercice à l’étranger

Une division des systèmes de missiles russes S-400 Triumph et Pantsir-S1 est arrivée à la base aérienne de Batajnica, près de Belgrade, pour des exercices militaires, des images publiées jeudi par le ministère russe de la Défense.

Les systèmes de missiles prendront part à la deuxième phase des exercices conjoints Russie-Serbie du « Bouclier slave 2019 » [« Славянский щит-2019 »], a déclaré le ministère dans un communiqué.

C’est la première fois que les systèmes de missiles de défense aérienne participent à un exercice à l’étranger, a ajouté le ministère.

La première étape du Bouclier slave 2019 a eu lieu dans la région russe d’Astrakhan en septembre. La deuxième partie a commencé le 23 octobre et se termine le 29 octobre.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

Des missiles russes S-400 et Pantsir-S arrivent en Serbie pour un exercice.

Les missiles antiaériens S-400 et les systèmes de défense russes Pantsir-S ont été transportés à la base aérienne de Batajnica en Serbie, où des soldats des deux pays effectueront des exercices de combat et élaboreront différents scénarios de défense contre une attaque d’un ennemi conventionnel simulé. RT en Español

Lituanie : Des chars américains arrivent à Padrabe pour un déploiement de 6 mois

Huit chars Abrams et 21 véhicules blindés de combat Bradley de l’armée américaine sont arrivés lundi 21 octobre à Padrabe dans le cadre de l’opération Atlantique Resolve [Atlantic Resolve] de l’OTAN pour un déploiement de six mois en Lituanie.

Plusieurs autres douzaines de chars d’assaut devraient arriver au cours des prochaines semaines.

Environ 500 soldats américains s’entraîneront en Lituanie tout au long de l’hiver en préparation de l’exercice divisionnaire Defender 2020 [Defender-Europe 20] qui verra 20 000 soldats américains en Europe.

Les Etats-Unis et d’autres pays de l’OTAN ont déployé des milliers de soldats et d’artillerie lourde dans les Etats baltes, en Pologne et le sud-est de l’Europe. Cette manœuvre qui a été condamné par la Russie comme une approche hostile à ses frontières. Ruptly

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom