Poutine et Erdogan discuteront mardi de la situation en Syrie après l’ultimatum de 120 heures d’Ankara aux Kurdes

Le plus important pour nous, c’est d’instaurer une stabilité à long terme en Syrie – Yury Ushakov, le conseiller du président Vladimir Poutine

MOSCOU, 21 octobre, Interfax – Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan discuteront lors de leurs entretiens à Sotchi de l’évolution de la situation en Syrie après l’expiration de l’ultimatum de 120 heures lancé par Ankara aux Kurdes syriens, a déclaré Yury Ushakov, le conseiller présidentiel russe.

« Comme on le sait, ces 120 heures, ou cinq jours, doivent déjà expirer demain. Nous verrons comment la situation évolue. En fait, c’est de cela que nos dirigeants vont discuter », a déclaré M. Ushakov aux journalistes lors d’une conférence de presse.

« Le plus important pour nous, c’est d’instaurer une stabilité à long terme en Syrie et dans la région, et nous le faisons en permanence, et nous pensons que cela ne peut se faire que sur la base du rétablissement de l’unité de la Syrie. Nous espérons que les intérêts de tous les groupes ethno-confessionnels du peuple syrien seront pris en considération », a déclaré M. Ushakov.

S’exprimant au sujet de la rencontre entre Poutine et son homologue turc, Ushakov a noté que les présidents se sont déjà rencontrés en personne sept fois cette année. Ils reçoivent aussi régulièrement des appels téléphoniques, dont le dernier a eu lieu le 15 octobre.

« Au cours de cette conversation, compte tenu des particularités de la situation en République arabe syrienne, il a été convenu d’avoir des contacts de travail non programmés », a déclaré M. Ushakov.

Les parties tiendront des pourparlers dans le cadre de petites délégations, a-t-il dit.

« Il est probable que Poutine et Erdogan auront une conversation tête-à-tête. Ensuite, un lancement de travail sera organisé dans un format plus étendu au cours duquel, comme nous l’envisageons, certaines questions de coopération bilatérale seront également abordées. D’ailleurs, il se développe normalement, exponentiellement, nous avons de bons résultats sur toutes les pistes », a déclaré Ushakov.

Les deux présidents tiendront une conférence de presse après le déjeuner, a-t-il dit.

Le service de presse présidentiel russe, quant à lui, a développé le sujet de la rencontre entre Poutine et Erdogan. « L’intention est de discuter de la situation en Syrie, y compris la normalisation de la situation dans le nord-est du pays, la lutte contre les groupes terroristes internationaux et la promotion du processus de règlement politique à la lumière du lancement prochain du Comité constitutionnel, entre autres choses », a indiqué le rapport.

