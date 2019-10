Le président Poutine intensifie son influence en Afrique contre l’Occident qu’il qualifie d’exploiteur

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à offrir son aide à l’Afrique

Poutine intensifie sa pression en faveur de l’influence en Afrique avec un revers contre l’Occident

MOSCOU, Reuters – Le président Vladimir Poutine a intensifié les efforts d’influence de la Russie en Afrique quelques jours avant d’organiser un sommet avec les dirigeants africains, affirmant lundi que Moscou peut offrir son aide sans conditions politiques contrairement à ce qu’il a qualifié d’Occident exploiteur.

Le Kremlin a déclaré qu’il s’attend à ce que 47 dirigeants africains convergent vers la ville de Sotchi sur la mer Noire pour l’événement des 23 et 24 octobre, le premier sommet Russie-Afrique de Moscou et une partie d’une poussée ambitieuse pour influencer et faire des affaires en Afrique.

Lundi, Poutine a donné l’idée la plus claire de son discours aux pays africains, mettant en garde contre la concurrence croissante sur l’Afrique et accusant l’Occident d’intimider les pays africains à exploiter leurs ressources.

« Nous voyons comment une série de pays occidentaux ont recours à la pression, à l’intimidation et au chantage des gouvernements souverains africains », a déclaré M. Poutine dans une interview à l’agence de presse TASS.

Il n’a pas nommé de pays en particulier, mais il a dit qu’il faisait référence à des pays qui étaient autrefois des puissances coloniales sur le continent.

« Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de redonner à leurs anciennes colonies une influence et une domination perdues sous une nouvelle forme et se précipitent pour en tirer le maximum de profits et exploiter le continent « , a-t-il dit.

En revanche, M. Poutine a déclaré que la Russie était prête à offrir son aide sans « conditions politiques ou autres » et à adhérer au principe des solutions africaines aux problèmes africains.

Les relations de Moscou avec l’Afrique sont à la hausse, a-t-il ajouté, soulignant les accords de coopération technique militaire que la Russie a actuellement avec plus de 30 pays africains auxquels elle fournit des armes.

