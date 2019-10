📹 Russie : Le jour des Troupes de transmissions

Poutine regarde son portable militaire crypté, il peut appeler n’importe quels numéros dans monde, il se peut que se soi vous! Hello! C’est Putin!😎🤔

Le personnel militaire de la Région militaire Centre lors de l’exercice stratégique de commandement et d’état-major « Tsentr-2019 », dont l’étape principale a eu lieu fin septembre sur le polygone « Donguz » dans la région d’Orenbourg, a été montré le complexe des stations de radio « R-187P Azart » Cela a été annoncé par le Chef de transmissions – Chef d’état-major adjoint de la Région militaire Centre, colonel Gennady Toutchine, à la veille du 100-ème anniversaire de la création des Troupes de transmissions.

« Au cours de l’exercice « Tsentr-2019 », les stations de radio « Azart » ont été démontrées. En outre, un poste de commandement aéromobile conçu d’assurer le contrôle des troupes de la région militaire dans des directions éloignées, inaccessibles, isolées et importantes a été montré. Le déploiement d’un point de contrôle mobile sur le terrain est effectué dans le plus court laps de temps possible », – a déclaré le colonel Gennady Tutchine.

Les stations de radio du complexe Azart sont des systèmes de communication personnelle équipés de piles rechargeables de différentes capacités, permettant une communication de 13 à 16 heures.

Dans le même temps, la modification des stations de radio prend en compte la destination d’un militaire.

Ministère russe de la défense

Journ̩e des transmissions militaires Р2019

Une vidéo sur le travail acharné de spécialistes uniques.

Tous les officiers de liaison militaires en vacances ! Ont réceptionné la liaison ! Минобороны России

Sûrement, la réception des liaisons se sont opérées avec le nouveau portable militaire russe, dernier cri « R-187P Azart »Â que tient entre ses mains, le président Poutine [photo], crypté par liaison satellitaire [GLONASS]. By Yandexfr.

