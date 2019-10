Gilets Jaunes, Acte 49 : On peut briser le quinquennat d’Emmanuel Macron, par François Boulo

Alors que le mouvement des Gilets jaunes approche de son premier anniversaire, François Boulo s’est rendu dans les studios de Sputnik. Avec l’avocat porte-parole des Gilets jaunes à Rouen et auteur de «La ligne jaune», il a été question de la crise sociale que traverse la France et de l’avenir d’une contestation qui monte dans le pays. Sputnik France

Avec François Boulo, nous avons également parlé de l’avenir des Gilets jaunes, qui fêteront leur premier anniversaire le 16 novembre prochain. Mais c’est bien le 5 décembre qui est dans le viseur de l’avocat. C’est la date choisie par plusieurs organisations syndicales pour appeler à la grève, notamment dans le secteur des transports. «Un secteur stratégique qui peut paralyser l’économie», pour François Boulo. Ce dernier en est persuadé, il est possible de «briser le quinquennat d’Emmanuel Macron». gj-magazine.com

