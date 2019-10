Lorsque l’OTAN et les US pointent le bout de leurs nez, Vladimir Poutine expose la situation et fait tirer une multitude tirs de missiles de croisière

Kremlin

Exercices de commandement stratégique Grom-2019

Le Commandant en chef des forces armées de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a dirigé une session de formation des forces de dissuasion stratégique dans le cadre des exercices de commandement Grom-2019 [Гром-2019].

Le commandement a été assuré à partir du Centre de gestion de la défense nationale de la Fédération de Russie. Des tirs pratiques de missiles balistiques et de missiles de croisière ont été effectués au cours des exercices à partir de sous-marins des flottes du Nord et du Pacifique depuis les mers de Barents et d’Okhotsk sur le polygone d’essai de Kura au Kamchatka et de Chizha dans la région d’Arkhangelsk.

Les navires de surface de la Flotte du Nord et de la Flottille caspienne ont participé aux exercices. Ils ont effectué des lancements de missiles de croisière de précision Kalibr et des bombardiers Tu-95MS.

L’équipage du système de missiles mobiles terrestres Yars a lancé un missile balistique intercontinental sur le polygone d’essai de Kura depuis le port spatial de Plesetsk.

Environ 12 000 militaires, 213 lanceurs des Forces de missiles stratégiques, jusqu’à 105 avions, jusqu’à 15 bâtiments de surface, cinq sous-marins et 310 unités de matériel de combat et de matériel spécial ont été engagés dans ces exercices.

Yandexfr analyse les pensées du KGB Putin de Russia Forces, une guerre contre la Russie serait impossible, des mots qui reviennent souvent aux guerriers de l’Apocalypse car pour avoir la paix [Si tu veux la paix, prépare la guerre] [Si vis pacem para bellum], le président Poutine a bousté, son armée, ses forces de la Fédération de Russie avec un degré minimum de financement, des armes de nouvelles générations à intelligence élevée, mais plus compact.

Le président Vladimr Poutine n’a pas besoin d’exercer de pouvoir en particulier, parce qu’il est le pouvoir de la grande Russie, dans son intention de défendre la Grande Russie, car, il est le président de Russia Forces de la Fédération de Russie, il est KGB Putin, en toute foi de défendre les chrétiens, l’Orthodoxie, et, Vladimir Vladimirovitch Poutine représente la Sainte Catherine de Russie [Russia].

La force de Poutine est son Team de Russia Forces [La Douma, Shoigu, Lavrov, Zakharova, le général Valéri Guérassimov et Nebenzi à l’ONU], on pourrait le comparer à une force de dissuasion nucléaire!

J’oublie sûrement de citer plusieurs personnes proches de Poutine, je vous demande de m’en excuser.

hurrah! ура! By Yandexfr.

