Il faut savoir que le président Macron avait bombardé la Syrie, maintenant, le ministre Le Drian, dit « Il faut discuter avec Poutine »

Syrie : La police militaire russe patrouille à Manbij après le retrait des forces américaines

La police militaire russe a été vue en train patrouiller à Manbij, dans des images filmées par un journaliste russe embarqué mardi. Les images ont été diffusées mercredi.

Selon le communiqué publié par le ministère russe de la Défense, les forces militaires turques étaient à quelques kilomètres de là , à la périphérie de la ville au moment de la patrouille.

Les images montrent des véhicules blindées Tiger avançant dans la région de Manbij, les habitants et les enfants qui font des signes et se saluent au passage des véhicules.

Le Drian parle de la « Coalition », de pression, il faut savoir que la coalition internationale de plus de 30 pays, engagée en Syrie est « Kaput » depuis longtemps. le ministre Le Drian parle pour ne rien dire, il me semble qu’il est ignorant, les forces et alliés de Vladimir Poutine occupent le terrain, il n’y a plus de coalition! Il ne reste que les troupes françaises, les forces US de Trump ont rebroussé chemin!

Le Drian: Il faut discuter avec Poutine. francais.rt.com

