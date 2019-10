📹 Russie : La brigade de missiles antiaériens de la 41e Armée s’équipe de Buk-M3

Le Buk-M3, une efficacité accrue contre les contre-mesures électroniques, vitesse 3 000 m/s, soit 11 000 km/h

Arrivée du nouveau système de défense antimissile Buk-M3 dans le district militaire central

Le premier lot des plus récents systèmes de missiles antiaériens Buk-M3 est entré en service dans le district militaire central, renforçant la brigade de missiles antiaériens de la 41e Armée stationnée dans l’Altaï.

Le réarmement par de nouveaux complexes augmentera les capacités de combat de la brigade pour protéger les unités terrestres et des installations importantes contre les attaques aériennes.

Les échantillons de tests des nouveaux systèmes de nouvelles technologies sera examiné au centre de formation spécialisé du ministère de la Défense dans la région d’Orenbourg.

Le Buk-M3 est un système de défense aérienne de moyenne portée, qui est nettement supérieur à ses prédécesseurs. Il est conçu pour combattre les manœuvres des cibles aérodynamiques, pour attaquer les cibles au sol à contraste radio-électronique et pour frapper les cibles de surface dans des conditions de tir intensif et de contre-mesures électroniques. La portée et les performances de tir du Buk-M3 sont multipliés par 1,5.

Le Buk-M3 [9K37M3] est la dernière version de production, basée sur du nouveau matériel. Il possède 36 canaux cibles et des composants électroniques avancés. Les spécifications comprennent une vitesse cible maximale de 3 000 m/s [11 000 km/h, Mach 8,8], une plage d’altitude de 0,015-35 km et une plage de distance de 2,5-70 km. Des essais intensifs ont débuté en 2015. Elle offre une efficacité accrue contre les contre-mesures électroniques et les cibles de manœuvre. Elles sont plus compactes, ce qui augmente la capacité de charge du TELAR [véhicule lanceur] à six missiles. La nouvelle tête à fragmentation HE [High Explosive] du missile peut plus facilement pénétrer le blindage. Le complexe est très mobile et conçu contre des cibles aériennes, terrestres et maritimes.

