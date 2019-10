🇸🇾 Les forces du président Assad progressent en Syrie alors que les États-Unis se retirent

Avec la Russie et l’Iran, Assad est maintenant prêt à reconquérir le territoire syrien

DOHUK, Irak – Les forces gouvernementales syriennes ont afflué lundi dans le nord-est du pays, s’emparant des villes où elles n’avaient pas mis les pieds depuis des années et comblant un vide créé par la décision du président Trump d’abandonner les alliés kurdes syriens des États-Unis.

Moins d’une semaine après que la Turquie eut lancé une incursion dans le nord de la Syrie avec l’assentiment de M. Trump, le président syrien Bachar al-Assad, considéré par les États-Unis comme un criminel de guerre, en a tiré un grand profit en concluant un accord avec les anciens alliés des États-Unis pour prendre la frontière nord et gagner rapidement du terrain sans combattre.

En plus de M. al-Assad, la décision de M. Trump de retirer les forces américaines du champ de bataille s’est rapidement répercutée sur la Russie et l’Iran, ainsi que sur l’État islamique, puisque la retraite reconfigure les lignes de bataille et les alliances pendant les huit années de guerre.

« Pour le régime syrien et la Russie, les Américains partent, c’est donc une grande réussite », a déclaré Hassan Hassan, analyste syrien au Center for Global Policy. « Partir en un seul jour. Ils n’ont pas à s’inquiéter de ce que cette présence signifie pour l’avenir. »

Le plus grand risque pour les troupes américaines lorsqu’elles se retirent vient de la milice soutenue par la Turquie, qui a été le fer de lance de l’offensive dans de nombreux endroits, soutenue par l’artillerie et les frappes aériennes turques.

Les responsables américains affirment que ces milices soutenues par la Turquie sont moins disciplinées que les soldats turcs réguliers et, délibérément ou par inadvertance, ont tiré sur les troupes américaines qui battent en retraite.

Confronté à une situation qui s’est rapidement détériorée, la politique de M. Trump à l’égard de la région s’est poursuivie en queue de poisson. Après avoir donné son feu vert à l’incursion turque il y a une semaine, puis menacé de ruiner l’économie turque, M. Trump a annoncé lundi des sanctions contre la Turquie, une hausse des tarifs sur l’acier et la suspension des négociations sur un accord commercial de 100 milliards $ avec Ankara.

La décision de M. Trump a fait d’un coin relativement stable de la Syrie en son champ de bataille le plus dynamique. Alors que les combattants turcs et syriens qu’elle soutient poussent depuis le nord pour éradiquer la milice kurde qui était alliée aux États-Unis, les forces de M. al-Assad sont arrivées du sud, pour engloutir leurs territoires.

Le général Mark A. Milley, président de l’état-major interarmées des chefs d’état-major, s’est entretenu lundi avec son homologue russe de la détérioration de la sécurité dans le nord-est du pays, signe de l’inquiétude quant à la sécurité des troupes américaines qui restent en Syrie. S’adressant aux journalistes lundi soir, le vice-président Mike Pence a déclaré que M. Trump s’était entretenu par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et avait appelé à un cessez-le-feu immédiat.

« Le Président Erdogan a demandé l’appel et le Président Trump lui a fait savoir très clairement que les Etats-Unis d’Amérique veulent que la Turquie mette fin à l’invasion », a déclaré M. Pence.

Lundi, les forces gouvernementales syriennes se sont emparées sans combat d’un certain nombre de villes récemment détenues par les alliés des États-Unis, notamment Tel Tamer, qui abrite une communauté chrétienne assyrienne, Tabqa, qui possède un grand barrage hydroélectrique sur l’Euphrate, et Ein Issa, où les États-Unis détenaient un contingent de forces, jusque récemment.

Les combats se sont poursuivis dans les villes proches de la frontière turque au nord, dressant un certain nombre de forces les unes contre les autres et terrifiant les civils.

Des miliciens kurdes ont combattu les troupes turques autour de Ras al Ain et Tal Abyad, villes frontalières syriennes que les Turcs prétendent avoir prises. Et la Turquie et le gouvernement syrien envoyaient tous deux des troupes vers Manbij, ce qui soulevait le spectre de nouveaux combats là -bas.

M. Erdogan a déclaré que cette incursion est nécessaire pour la sécurité de son pays et que la Turquie cherche à établir une « zone de sécurité » de 20 milles [~32 km] de profondeur sur des centaines de milles [~160 km] à l’intérieur de la frontière syrienne.

L’invasion a provoqué une condamnation internationale généralisée et, lundi, les ministres des Affaires étrangères des 28 États membres de l’Union européenne ont convenu de cesser de vendre des armes à la Turquie, une mesure sans précédent vers un autre membre de l’OTAN.

Mais M. Erdogan est apparu infaillible, jurant que la Turquie poursuivrait son action dans un discours en Azerbaïdjan.

« Nous sommes déterminés à mener notre opération jusqu’au bout, a-t-il dit. « Nous finirons ce que nous avons commencé. Un drapeau hissé ne descend pas. »

Une grande partie du territoire contesté dans les combats actuels a été arrachée aux djihadistes de l’État islamique par une coalition internationale dirigée par les États-Unis en partenariat avec une milice dirigée par des Kurdes connue sous le nom de Forces démocratiques syriennes, ou SDF, YPG, YPJ. Comme les djihadistes ont été repoussés, la SDF s’empara de son territoire, qu’elle a cherché à diriger sous protection des États-Unis.

Mais ce partenariat a irrité la Turquie, qui considère les combattants kurdes comme des terroristes pour leurs liens avec une organisation de guérilla kurde qui combat l’Etat turc depuis des décennies.

C’est la décision de M. Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie qui a donné à la Turquie l’occasion de frapper, déclenchant la violence actuelle.

N’étant plus protégés par les États-Unis, les Kurdes ont conclu un accord avec le gouvernement syrien, un ennemi américain, pour amener ses forces vers le nord afin de protéger la région.

Un responsable kurde, Aldar Xelil, a déclaré lundi dans une déclaration que l’accord mettrait les forces gouvernementales syriennes sur deux bandes le long de la frontière, mais pas dans une section où les combattants kurdes combattent actuellement les Turcs. Les forces gouvernementales défendront la frontière contre les Turcs, a-t-il dit, tandis que l’administration dirigée par les Kurdes continuera à surveiller la gouvernance et la sécurité intérieure dans la région.

Mais beaucoup de choses au sujet de l’accord n’étaient pas claires et les médias syriens n’en ont pas fait mention dans leur couverture des troupes syriennes s’emparant des villes et étant accueillies par la population locale qui chantait en faveur de M. al-Assad.

Environ 1 000 soldats américains servent sur un certain nombre de bases dans tout le nord-est de la Syrie, mais les ordres du Président Trump vont les retirer au cours des prochaines semaines et les envoyer, du moins dans un premier temps, en Irak. De là , ils pourraient être repositionnés dans d’autres pays voisins comme la Jordanie ou le Liban, ou retourner aux États-Unis, ont indiqué des responsables militaires.

Pour l’instant, le Pentagone prévoit de laisser 150 forces d’opérations spéciales sur une base appelée al-Tanf, dans le sud de la Syrie.

Les responsables de l’administration Trump soutenaient depuis longtemps que les troupes étaient nécessaires pour contrôler l’influence de l’Iran, de la Russie et de M. al-Assad, empêcher la résurgence de l’État islamique et donner aux États-Unis une influence dans d’éventuels pourparlers de paix visant à mettre un terme à la guerre en Syrie.

L’administration n’a pas expliqué comment elle compte poursuivre ces objectifs sans troupes ou alliés locaux en Syrie.

M. Hassan, l’analyste syrien, a déclaré qu’il était devenu clair que la Turquie et M. al-Assad avaient le plus à gagner du retrait américain et du remaniement du nord-est du pays.

Malgré la condamnation internationale, la Turquie a réussi à mettre fin au rêve d’un régime autonome dirigé par les Kurdes, qui se développe depuis des années en moins d’une semaine.

« C’est la fin ou le début de la fin du projet kurde en Syrie, a dit M. Hassan.

M. al-Assad et ses partisans russes et iraniens avaient également gagné gros parce que les États-Unis avaient dépensé d’énormes ressources pour vaincre l’État islamique, et M. al-Assad est maintenant prêt à regagner le territoire.

« Ce n’est pas seulement que vous êtes parti, mais que vous avez fait tout ce combat en son nom au cours des cinq dernières années », a dit M. Hassan.

Les plus grands perdants ont été les Kurdes, qui ont perdu leurs bailleurs de fonds étrangers et vu leurs rêves politiques s’effondrer, et les civils de la région, qui sont maintenant soumis à une nouvelle ère de violence et d’incertitude.

Les nouveaux combats dans le nord ont déplacé plus de 160 000 personnes, selon les Nations Unies, limité l’accès des organisations humanitaires et des familles dispersées à la recherche de lieux sûrs pour attendre la fin des violences.

Les réfugiés syriens vivant en Turquie ont déclaré qu’ils avaient perdu le contact avec des membres de leur famille dans la région frontalière, des familles ayant fui vers le sud dans le désert, espérant éviter les frappes aériennes et les bombardements en campant à découvert, loin de toute couverture téléphonique mobile.

Un peintre en bâtiment syrien de la ville turque de Suruc, près de la frontière syrienne, a déclaré que trois cousins de sa femme et un autre couple avaient disparu et auraient été enlevés sur la route entre Manbij et Raqqa.

« Personne ne sait ce qui se passe », a déclaré le peintre Ali, qui n’a donné que son prénom par crainte de représailles contre des proches en Syrie.

La perte du soutien américain a terrifié les Kurdes de la région, dont beaucoup se méfient de M. al-Assad mais craignent davantage la Turquie.

Abandonner le rêve de l’autonomie serait encore « un million de fois mieux que de voir nos villes prises en main par les mercenaires terroristes et les criminels turcs », a déclaré Arin Sheikhmous, un militant kurde dans la ville frontalière de Qamishli.

Mais à mesure que les forces de M. al-Assad avançaient, d’autres craignaient les horreurs souvent associées à l’État syrien : la conscription dans l’armée syrienne ou des arrestations au hasard qui ont fait disparaître un nombre incalculable de personnes dans les prisons syriennes.

On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des plus de 10 000 anciens combattants de l’État islamique détenus dans les prisons kurdes, ainsi que des dizaines de milliers de femmes et d’enfants de l’État islamique actuellement détenus dans des camps sordides.

Certains craignaient que le nouvel accord entre les Kurdes et le gouvernement n’entraîne la remise de prisonniers à M. al-Assad.

Hamida Mustafa, un militant syrien dans le sud de la Turquie, a déclaré qu’il s’inquiétait pour son frère, qui avait été arrêté il y a deux ans par la milice kurde.

Il avait appris, la première nuit de l’incursion turque, que les criminels de droit commun avaient été libérés alors que les prisonniers politiques avaient été transférés dans une autre prison de la ville de Hasakah. Il n’avait pas réussi à localiser son frère, mais craignait qu’il ne finisse par être remis au gouvernement syrien et qu’on ne le revoie plus jamais.

« Nous avons peur maintenant », dit-ils. « Ils ont déjà fait ça avant. »

Ben Hubbard a fait un reportage à Dohuk, en Irak, et Eric Schmitt de Washington. Les reportages ont été fournis par Carlotta Gall de Suruc, Turquie, Karam Shoumali de Berlin et Hwaida Saad de Beyrouth, Liban.

Syrie : Les troupes américaines et l’armée arabe syrienne se croisent sur la route entre Manbij et Kobani

Des véhicules de l’armée américaine et de l’armée arabe syrienne SAA se sont croisés sur la route reliant Manbij et Kobani, près de l’autoroute M4 dans le nord-est de la Syrie, lundi.

Les images montrent les véhicules des deux forces se dirigeant dans des directions opposées.

La SAA et les Forces démocratiques syriennes SDF,YPJ ou YPG, dirigées par des Kurdes, ont conclu dimanche un accord pour déployer des forces dans la région, contre l’opération militaire turque en cours.

Le 9 octobre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé le début d’une opération militaire dans le nord-est de la Syrie, baptisée » Opération Printemps de paix « . Ankara affirme que le but de l’offensive turque est de créer une « zone de sécurité » débarrassée des groupes kurdes. Ruptly

