Emirats arabes unis : Vladimir Poutine rencontre le prince héritier d’Abou Dhabi

Au palais Qasr Al Watan à Aby Dhabi, Vladimir Poutine s’est entretenu avec le prince héritier d’Abou Dhabi et le commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis Mohammed bin Zayed Al Nahyan. en.kremlin.ru

Un escadron de chasseurs des Emirats arabes unis peint le ciel en blanc, bleu et rouge en l’honneur de la visite de Poutine

Le cortège du président russe Vladimir Poutine a été escorté de l’aéroport international d’Abou Dhabi au palais présidentiel de Qasr Al-Watan par un garde royal à cheval mardi, alors que Poutine entamait sa première visite aux EAU depuis 2007.

La limousine blindée Aurus du leader russe a été accueillie par des gardes à cheval, une salve d’artillerie et un escadron d’avions de chasse des Émirats arabes unis, qui ont peint le ciel aux couleurs nationales russes lorsque Poutine est arrivé au palais présidentiel.

Au palais, le dirigeant russe a été accueilli par le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

Les deux dirigeants ont écouté les hymnes de la Russie et des Émirats arabes unis interprétés par une fanfare militaire, après quoi ils se sont dirigés vers les négociations.

Lundi, Poutine s’est rendu en Arabie saoudite, où il a rencontré le roi Salman bin Abdul Aziz et le prince héritier Mohammed bin Salman dans la capitale Riyadh. Ruptly

Adaptation Yandexfr

Vladimir Putin arrived on a state visit to the UAE https://t.co/o8vXWOrQOP pic.twitter.com/cey1rT544S

— President of Russia (@KremlinRussia_E) October 15, 2019