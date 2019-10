L’OTAN approuve l’offensive turque en Syrie contre les Kurdes

Le président Macron ne peut rien faire contre l’offensive turque, elle est approuvée par l’ONU, l’OTAN et la Russie

La France ne fait plus le poids au niveau international, en cause, son comportement dans sa politique extérieur et intérieur, elle est relayée aux oubliettes, même le tweet du président Macron sur l’offensive militaire turque n’y fera rien!