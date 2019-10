Le clip vidéo montre l’entrée des unités de l’armée syrienne à l’aéroport militaire de Tabqa pour la première fois depuis des années.

La vidéo montrait également le déploiement des forces syriennes à l’intérieur de l’aéroport et les villages avoisinants dans l’avancée gouvernementale vers les villages et les villes de la campagne nord de Raqqa.

L’armée syrienne était également entrée dans la ville fortifiée d’Ain Issa, au nord de Raqqa et de Tabqa, au milieu des célébrations de la population locale.

Le déploiement massif de troupes syriennes dans le nord de la Syrie s’explique par le fait que l’armée turque et ses forces rebelles auxiliaires ont cessé d’empiéter sur les terres syriennes,

Il convient de mentionner que l’administration autonome, qui est liée aux Forces démocratiques syriennes FDS, a annoncé hier que l’armée syrienne entrerait en poste dans le nord de la Syrie dans le but de se déployer le long des frontières syro-turques.

Les forces syriennes s’étaient retirées de la base aérienne de Tabqa il y a plus de cinq ans après qu’un siège brutal de Daesh eut contraint les défenseurs attaqués à se replier vers la 93e base de brigade près de Ain Issa.

