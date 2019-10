Syrie : Erdogan capture Tal Abyad, face aux Kurdes, les US surveillent les agissements des forces turques

Alors, Chef Poutine, oui Chef Erdogan, mon ami, notre mission est de buter les terroristes jusque dans les chiottes! Jawohl, Herr président KGB Putin!

By Ruptly

Syrie : Les forces américaines patrouillent dans la zone frontalière près de Tal Abyad

Les forces américaines ont été vues près de la ville de Tal Abyad, dans le nord-est de la Syrie, vendredi, cinq jours après leur retrait de la zone frontalière. Les images montrent des véhicules blindés dans un champ avec un drapeau américain ainsi que du personnel militaire.

C’est apparemment la première fois que des soldats américains ont été repérés dans la région depuis que la Turquie a commencé son opération contre les forces kurdes mercredi.

Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington « éradiquerait » l’économie turque si elle était hors limites.

Le président Erdogan a déclaré que l’opération se poursuivrait dans le nord-est de la Syrie malgré ce qu’il a appelé des « menaces » venant de l’extérieur.

L’ONU estime que près de 100 000 personnes ont fui la région frontalière après que la Turquie eut commencé son offensive.

Ruptly

Adaptation Yandexfr

Les autorités kurdes ont annoncé la fuite de près de 800 proches de jihadistes étrangers du groupe État islamique du camp de déplacés d’Aïn Issa au nord de la Syrie, à proximité de combats entre forces kurdes et proturques. Le camp serait désormais sans gardes #AFP pic.twitter.com/9uY4wM23nW — Agence France-Presse (@afpfr) October 13, 2019

The Turkish forces on Sunday captured new areas in northern and northeastern #Syria as part of the declared military assault against Kurdish forces, state news agency SANA reported pic.twitter.com/bkgl2D9lxR — People’s Daily, China (@PDChina) October 13, 2019

#Poutine a déclaré que l’opération de la #Turquie en #Syrie pourrait permettre à des terroristes de s’échapper https://t.co/G0jcncTylI @IntropaJacques Chef Poutine, oui Chef #Erdogan, on fait quoi maintenant! On les course jusque dans les chiottes! OK«Roger» Chef Poutine!😎😂😅 pic.twitter.com/wVFtzAW1ia — Intropa Jacques (@IntropaJacques) October 11, 2019

Il faut le savoir, la France, de Hollande comme de Macron voulaient un Etat Kurde en Syrie, dans un premier temps, la France, sous Hollande en 2012 ont armé et financé à coup de millions [par nos impôts] plusieurs factions terroristes en Syrie, le Front Al-Nosra, la FSA [Armée syrienne libre], [armée d’opposition à Assad était même reçue à l’Elysée à plusieurs reprises] et plusieurs autres groupes terroristes pour tuer le président Assad, maintenant, la France avait armé les Kurdes, en Syrie aux cotés des forces Kurdes pour défendre un Etat Kurde, nous savons que depuis la guerre en Syrie en 2011, plusieurs membres des forces Kurdes SDF YPJ sont tantôt pour leur patrie dans un pays qui n’est pas la leur, tantôt enrôlées dans les forces de Daesh, Al-Qaïda, l’Etat islamique! C’est une question de « pognon », si tu payes et me garantir une vie paisible sur les plages de Californie, je bosse pour toi, mon frère [Les émirs d’Arabie avec leurs milliards, seulement pour qu’on souvienne de leur identité parmi les riches du Royaume d’Arabie, dépensent à « GoGo » font flambés leurs milliards « Dollars » et leur « Pétrole » qui coulent à flots, ces coupeurs de tètes de l’Arabie Saoudite, Saudi], que bénissent la France de Macron!!!

Dites vous bien, pour Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, il n’y aurait jamais d’Etat Kurde en Syrie, seul M. Poutine peut sauver les Kurdes, d’ailleurs, des organisations politiques Kurdes depuis longtemps discutent avec la Russie, soit « devenir syrien en étant kurde, déposer les armes ». On pourrait comparer que les bretons voulaient un « Etat Breton » en France, bien sur que les français de France et de Navarre ne seront pas d’accord! HaHaHa! Désolé les « bretons », I love You, Yandefr.

La mission principale donnée aux forces russes par le président Vladimir Poutine de Russia Forces VKS est de défendre la Syrie, est stipulé dans la Déclaration de moscou que : Il déclare que les trois pays, la Russie, la Turquie et l’Iran déclarent défendre « la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne ».

La France, en finançant, les « gentils kurdes » auraient surement financer le PKK, nous savons que les armes passent de main en main, les espions français de la DGSE le savent très bien, tentent d’ignorer, ferment les yeux, au fait ne savent rien, ne contrôlent rien, langage militaire « black-out »… « Autorité de l’Etat Français »!!! Elle n’est pas belle la vie, bien à vous, Yandexfr.

Pour Poutine, son ami Erdogan est puissant, car les forces de la Turquie font partie de l’OTAN, NATO!!!

Votre tweet ne sert à rien, président Macron, vous devriez régler vos problèmes avec l’OTAN, la France ne parle pas à la Turquie ou quoi? [La France et la Turquie font partie de la même boîte]. Alors que le Chef de l’OTAN Jens Stoltenberg apporte son soutien à Erdogan et lui demande d’y aller « mollo »!!!

Erdogan a reçu Stoltenberghttps://t.co/3bFo3JKHpm — TRT Français (@TRTFrancais) October 11, 2019

La Russie empêche l’adoption d’un communiqué du CS appelant la Turquie à stopper l’opération Source de Paixhttps://t.co/rttgtwbk1A — TRT Français (@TRTFrancais) October 12, 2019

Conclusion, Poutine poursuit les terroristes jusque dans les chiottes et la France de Hollande et Marcon arment les groupes terroristes en Syrie. By Yandexfr.

