«Les menaces iraniennes contre Israël doivent être prises au sérieux», dit un ministre israélien

Téhéran avait menacé à plusieurs reprises de détruire Israël

Par Alahed

«L’Iran pourrait utiliser une combinaison de missiles de croisière et de drones perfectionnés pour attaquer Israël, de la même manière qu’il a attaqué les champs de pétrole saoudiens le mois dernier», a déclaré le ministre israélien de «l’Intégration», Yoav Galant, à la radio de l’armée sioniste.

Galant a notamment participé au soi-disant «cabinet de sécurité» qui s’est réuni dimanche pour évoquer «la menace iranienne», et «la modernisation du système de défense aérienne d’Israël» contre une telle attaque.

S’il ne spécule pas sur la probabilité d’une telle offensive, Galant a estimé que si l’iran armée peut «tirer dans une direction [sur l’Arabie saoudite] à des centaines de kilomètres de distance», il peut également «tirer dans une autre direction [in israel]».

«L’Iran n’est pas un ennemi théorique», a déclaré Galant, rappelant que Téhéran avait menacé à plusieurs reprises de détruire «Israël».

Et de poursuivre: «Israël n’est pas l’Arabie saoudite et son armée est capable de gérer une telle attaque, mais il est important d’être en alerte et préparé».

«Les menaces iraniennes contre Israël doivent être prises très au sérieux», a souligné Galant, qui a expliqué que l’attaque contre l’Arabie saoudite reposait sur des projectiles volant à basse altitude qui n’étaient pas détectés, représentant une nouvelle phase de guerre dans la région.

