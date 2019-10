Kremlin

Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’initiative de la partie turque.

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont poursuivi leur échange de vues sur les problèmes syriens, notamment dans le contexte des accords conclus en septembre à Ankara lors de la réunion des dirigeants des États garants du processus d’Astana. A la lumière des plans annoncés par la Turquie pour mener une opération militaire dans le nord-est de la Syrie, Vladimir Poutine a exhorté ses partenaires turcs à examiner attentivement la situation afin de ne pas compromettre les efforts globaux visant à résoudre la crise syrienne. Dans le même temps, les deux parties ont réaffirmé qu’il importait de garantir l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie et le respect de sa souveraineté.

Plusieurs questions actuelles de coopération bilatérale ont également été abordées.

Il a été convenu d’organiser d’autres contacts à différents niveaux.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.

We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019