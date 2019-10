Venezuela : Jorge Arreaza et Remigio Ceballos disent que « Trump a échoué »

L’amiral Craig Faller, il a un pète au casque

By Indira Crespo

Caracas, le 6 octobre 2019 – Après les déclarations publiées par le chef du Commandement sud des États-Unis, Craig Faller, qui assure que l’isolement contre Nicolás Maduro « fonctionne », le chancelier du régime vénézuélien, Jorge Arreaza, et le chef du commandement stratégique opérationnel CEOFANB, Remigio Ceballos Ichaso, déclarent que le gouvernement de Donald Trump a « échoué ».

« Il y a tellement de fois où l’administration Trump a échoué dans son plan contre le Venezuela cette année, qu’elle remet maintenant le porte-parole politique à ses chefs militaires pour montrer la même ignorance, stimuler la même maladresse et suivre le même chemin vers l’échec, » écrit Arreaza dans son compte Twitter.

De même, Remigio Ceballos considère que « les déclarations de Faller dénoncent la crainte de ses stratégies ratées qu’il a mises en œuvre contre le peuple vénézuélien. Ils ont perdu leur influence en Amérique latine et nous continuons à lutter contre le trafic de drogue colombien et ses groupes armés pour garantir La Paz [La Paix] !

Craig Faller assure que les sanctions ont amené Maduro et ses fonctionnaires à « chercher d’autres moyens de se financer ».

Maduro a trouvé des substituts dans « l’or illicite » et « l’argent de la drogue illicite » parce qu’il a été empêché de s’enrichir par les affaires d’Etat, a dit Faller, l’accusant de compter sur les trafiquants de drogue et d’utiliser les compagnies aériennes commerciales pour envoyer des drogues hors du Venezuela.

Maduro a dénoncé qu’en raison du blocus économique, « 30 millions de dollars leur ont été volés », et promet de créer une « économie de guerre », de surmonter la dépendance à la rente pétrolière, et d’explorer de nouvelles formes de paiement qui se moquent du système financier international, par l’utilisation de cryptoactifs, avec le soutien de ses partenaires russe et chinoise.

