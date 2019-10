US, Southcom : L’amiral Craig Faller met en garde la Russie, la Chine, l’Iran et Cuba

Le langage de l’amiral Craig Faller est la même résonance que celui de John Bolton [Viré par Trump], de mauvaise foi

By C. Todd Lopez

Commandant Southcom : Les puissances étrangères posent des questions de sécurité

6 oct. 2019 – En Amérique du Sud et en Amérique centrale, quatre puissances étrangères opèrent avec une implication différente de tous les éléments de la puissance nationale, a indiqué le commandant du Commandement du Sud des États-Unis.

Lors d’une réunion du du groupe des écrivains de la défense à Washington aujourd’hui, l’amiral Craig S. Faller a déclaré avoir vu la Russie, la Chine, l’Iran et Cuba opérer à divers titres dans la zone de responsabilité de Southcom.

Russie

La Russie, a-t-il dit, aide à soutenir le régime de Nicolas Maduro au Venezuela par la vente d’armes et l’assistance en matière de sécurité. Ils opèrent également ailleurs, a-t-il ajouté.

« Ils entretiennent des relations traditionnelles de vente d’armes avec les pays de la région, et cela se poursuit, en particulier au Venezuela [et] au Nicaragua », a dit M. Faller. « La Russie a déployé des bombardiers à capacité nucléaire [et] la Russie a déployé son navire de guerre le plus perfectionné capable de tirer des missiles de croisière nucléaires dans toute la région, le tout au cours de la dernière année. La Russie a fourni une aide importante au Venezuela. »

Des centaines de Russes – tant des forces que des entrepreneurs – se trouvent au Venezuela pour « aider Maduro à poursuivre son règne de terreur sur la nation », a dit l’amiral. Au Nicaragua, a-t-il dit aux écrivains de la défense, la Russie dirige un centre de formation à la lutte contre les stupéfiants et le contre-terrorisme qui « a un double objectif douteux ».

Les activités d’information russes sont fortes en Amérique du Sud également, a-t-il dit, avec une forte présence dans les médias de langue espagnole. « C’est la plus grande opération linguistique de Russie en dehors de leur langue maternelle, en dehors de la Russie, a-t-il dit. « Cela génère beaucoup d’informations dans ces espaces, et ensuite de la désinformation. »

M. Faller a dit qu’à un moment donné, il était à Washington pour rencontrer des législateurs et que des organes de propagande russes ont signalé qu’il se trouvait à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour planifier une invasion du Venezuela.

Chine

La Chine a des intérêts économiques légitimes dans la région, a dit l’amiral, mais elle est aussi fortement impliquée dans l’espace de l’information, y compris dans les technologies de l’information, le cyberespace et l’espace.

« Leurs ventes d’armes ont augmenté », a-t-il dit. « Ils ont déployé certains moyens, ce qui n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières années. Ils intensifient également leur engagement militaire. »

Il a dit que les Chinois ont créé des écoles de langue espagnole et des centres de formation et, en plus des ventes militaires, ont donné du matériel à divers pays.

Il existe des preuves significatives d’investissements dans des systèmes d’armes chinois et russes dans la zone de responsabilité de Southcom, a dit M. Faller. « Les ventes de systèmes d’armes russes se chiffrent en milliards, et celles de la Chine augmentent. La Chine offre aussi beaucoup de matériel militaire à ses partenaires. La mesure dans laquelle elle sape les partenariats avec les États-Unis [et] contribue à l’instabilité… est une préoccupation pour la sécurité des États-Unis. »

Des dizaines de projets d’infrastructure chinois en Amérique du Sud contribuent à l’instabilité, a dit M. Faller, notant que la Chine travaille actuellement sur 56 accords portuaires dans la région. Certains de ces accords sont assortis de contrats de location onéreux, a-t-il dit, et certains de ces accords ont laissé les pays hôtes avec peu d’accès et de contrôle sur ce que les Chinois ont construit.

Dans un pays partenaire, a-t-il dit, une route construite par la Chine a un bail de 99 ans aux termes duquel les Chinois ont des droits fonciers des deux côtés. « Des milliers d’acres, et ils ont la capacité de contrôler les péages sur cette route pendant 99 ans », a dit l’amiral. « C’est le prix à payer pour que les Chinois viennent construire une route. Nous avons surveillé cela de près, et cela a retenu notre attention et a contribué à un sentiment d’urgence que je ressens à propos de la sécurité globale. »

Cuba

Alors que la Russie compte des centaines d’habitants au Venezuela, Cuba en compte des milliers, a dit M. Faller. En fait, a-t-il dit aux écrivains, 100% des « gardiens de palais » vénézuéliens qui protègent Maduro sont cubains.

Iran

En ce qui concerne les activités terroristes, a-t-il dit, l’influence et la présence de l’Iran se font sentir en Amérique du Sud.

« Nous avons découvert des complots terroristes », a-t-il dit. « Nous savons qu’il y a une présence importante du Hezbollah libanais dans la région, avec des liens avec le Hezbollah libanais et l’Iran. … La main de l’Iran est là-dedans. Il s’agit du plus important commanditaire national du terrorisme dans le monde. Et le bras long de la malfaisance iranienne est vivant et présent dans le monde entier, pas seulement au Moyen-Orient. Nous surveillons en permanence, ainsi que nos partenaires inter-agences. »

La clé pour contrer les menaces

M. Faller a déclaré que le renforcement des partenariats avec les États-Unis dans la zone de responsabilité de Southcom était la clé pour contrer les menaces de la Russie, de la Chine, de l’Iran et de Cuba.

La meilleure approche consiste à travailler avec ces pays partenaires, à connaître leurs besoins et à déterminer comment ces besoins appuient la défense de l’hémisphère et des États-Unis, a-t-il dit. « C’est là que nous nous concentrons « , a-t-il ajouté. « Et c’est différent d’un pays à l’autre. »

southcom.mil

Adaptation Yandex

#Maduro :#Trump attaque le #Venezuela avec une haine particulière, je la compare à l’époque d’Hitler https://t.co/jeGVvZjUoa @IntropaJacques Trump a une sorte d’obsession et de haine, mais il a une haine particulière contre le peuple du Venezuela,contre notre histoire #FANB #EEUU pic.twitter.com/YtsysaJNGP — Intropa Jacques (@IntropaJacques) October 3, 2019